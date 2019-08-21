Россию заполонили роботы-гастарбайтеры

Своих роботов у нас, считай, нет

Доля отечественных роботов в российской промышленности составила в 2018 году лишь 4-5% от общего числа внедренных, передает РИА Новости слова исполнительного директора Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алисы Конюховской.

«Мы знаем уже сейчас, какие компании что внедряют. И в банковской сфере можно внедрять роботов, и в нефтегазовом секторе, и на химических заводах, чтобы минимизировать участие человека, в сельском хозяйстве, для PR, для военных целей. Например, роботы станут хорошим решением для сельскохозяйственных предприятий. Все знают о существовании проблем, когда комбайнеры или трактористы могут не выйти в важный момент сбора урожая, что влечет многомиллионные издержки из-за человеческого фактора», — рассказала госпожа Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.

Кроме того, по ее словам, востребовано использование роботов в условиях Севера, где ведутся работы по разработке и добыче полезных ископаемых: «зачастую это крайне сложно, и лучше, чтобы этим занимался робот». В медицине: «это и скелеты для реабилитации, киберпротезы».

Она добавила также замечательно правильную вещь, сказав, что российской промышленности нужны роботы, но при этом необходимо осознавать, что в первую очередь нужны образованные и квалифицированные люди, которые будут понимать значение роботов и уметь их внедрять.

Пока что самой известной «разработкой» в сфере робототехники в России остается знаменитый робот Алеша, оказавшийся на поверку человеком в костюме за 250 тысяч рублей, напоминает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Напомним, что история, в которой фигурировала оболочка, или «костюм», в виде робота, которую показали по ТВ в качестве настоящего робота, произошла в конце минувшего года на форуме «Проектория» в Ярославле.

Стоит признать, что на сегодняшний день наша страна отстает даже не от наиболее развитых в сфере роботостроения стран, а от среднего по миру уровня, по разным оценкам, на 10-15 лет, продолжает аналитик. Причин этого он видит две: ничтожно малые инвестиции в НИОКР и чрезмерная роль государства как в сфере науки и технических разработок, так и в экономике в целом.

В итоге, высокотехнологичной продукции, за исключением продукции ОПК, в нашей стране производится мало, отмечает он, на экспорт уходит еще меньше, и до недавнего времени в России даже не производилось микропроцессоров, что в условиях высокой геополитической напряженности, ставит государство в крайне уязвимое положение.

Дело не только в роботах

Между тем, по данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), в 2017 году порядка 40% роботов заняты в автомобилестроении (большая часть из них выполняет сварочные работы). Это в целом соответствует ситуации в мире, где в автомобильной отрасли занято 38% роботов. Еще 5% заняты в сфере образования и исследований. Остальные 55% — в других отраслях.

При этом, что касается места выпуска роботов, говорит аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, даже если они не обновляются автоматически, в них, очевидно, могут быть «вшиты» программы слежения за производственным и технологическим процессом и, теоретически, программы искусственного формирования сбоев. Но эта проблема — не самая большая, связанная с импортными роботами, считает он. Гораздо более серьезная проблема состоит в хроническом отставании РФ в технологическом развитии.

Причинами этого отставания является, по его мнению, ключевые элементы монетарной и бюджетной политики финансово-экономических властей РФ. Во первых, в РФ десятилетиями сохраняется низкая монетизация экономики, что является сдерживающим фактором для роста потребления и производства. Причем политика низкой монетизации проводится параллельно с практикой поддержки сравнительно высоких налогов на производство.

Несмотря на приблизительную сравнимость уровня налоговой нагрузки по отношению к ВВП в РФ и на Западе, в РФ налоговая нагрузка в очень существенной мере смещена с потребительского сектора (где действует единая ставка подоходного налога в 13%) на сектор производства. В этих условиях российская промышленность находится изначально в проигрышных условиях по сравнению с производителями на Западе и в Юго-Восточной Азии, отмечает аналитик.

Характерный пример, говорит Александр Осин: вчера ПАО «Газпром» направило в правительство заявление о рисках повышения цен на трубы большого диаметра на 15% в связи с вводимыми с 1 декабря ЕЭК ограничениями на их импорт. То есть мы, на своем сырье, с использованием своей энергии и многолетнего опыта развития технологий в области трубопроката в текущих условиях – с учетом налоговой и монетарной политики властей – все равно производим ключевой индикативный продукт дороже на весомые 15%, чем Южная Корея и Украина. В данной связи хочется лишь надеяться, что поддержка внутреннему рынку со стороны ЕЭК – отраженная пока в виде ограничений на импорт, будет развиваться и, в итоге, затронет сферу монетарной и бюджетной политики, оптимистично заключает он.