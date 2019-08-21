«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды

В среду, 21 августа, стало известно, что Совет директоров «Роснефти» рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за первое полугодие 2019 года в размере 15,34 рубля на одну акцию. Это позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО за январь-июнь. Общая сумма средств, которая может быть направлена компанией на выплату дивидендов за январь-июнь, составит 162,6 млрд руб. Эта сумма более чем на 5% выше аналогичных выплат за I полугодие 2018 года и является рекордной по объему для промежуточных дивидендов Компании. При этом на долю государства (через АО «Роснефтегаз») придется 81,3 млрд руб.

В этот же день ПАО «НК «Роснефть» обнародовала финансовые результаты I полугодия 2019 года, одновременно приведя данные и II квартала, в котором она улучшила основные финансовые показатели. Это улучшение, как отметил глава нефтяной компании Игорь Сечин, произошло вопреки таким единовременным внешним факторам, как снижение объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и проблемы с доступом в систему магистральных трубопроводов. Итого, уже 29 кварталов подряд «Роснефть» демонстрирует положительный показатель свободного денежного потока.

За полугодие выручка по итогам января-июня выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 11,2% в рублевом выражении и достигла 4 212 млрд рублей. Этот показатель на 1% превысил консенсус прогноз аналитиков инвестиционных банков. Рост выручки обусловлен ростом объемов реализации нефти и нефтепродуктов на 6,5%, а также повышением цен на нефть марки Urals в рублевом выражении на 4,8%. Дополнительным фактором роста выручки, по данным компании, стало увеличение дохода от ассоциированных и совместных предприятий.

Можно отметить, что динамика выручки «Роснефти» в январе-июне в долларовом выражении (+1,1%) оказалась выше, чем у большинства мировых мейджоров: у Chevron произошло снижение показателя на 8,6%, у Shell – на 6,1%, у BP – на 3,4%, у Equinor – на 12%, у Petrobras – на 7,5%, у ExxonMobil на 5,9%.

Показатель EBITDA, в январе-июне увеличился на 11,9% в рублевом выражении по сравнению с показателем за шесть месяцев прошлого года – до 1 063 млрд рублей, что так же превзошло прогнозы инвестиционных банков. Рост показателя в значительной мере обусловлен положительной динамикой рублевых цен на нефть.

В долларовом выражении (+2,5%) положительная динамика EBITDA «Роснефти» в I полугодии превзошла аналогичный показатель таких компаний, как Chevron (-6,6%), ExxonMobil (-17,4%), Shell (1,3%), Equinor (-3,3%) и Petrobras (-2,9%).

Маржа EBITDA за первое полугодие выросла в годовом выражении на 0,3 п.п., достигнув 24,9%.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании (то есть, за вычетом доли неконтролирующих акционеров), по итогам II квартала выросла почти в 1,5 раза в квартальном выражении, составив 194 млрд рублей и на 14% превзойдя консенсус-прогноз инвестиционных банков. Ее динамика в долларах во втором квартале (+57,9%) выше, чем у ExxonMobil (33,2%), Shell (-50%), BP (-37,9%) и Equinor (-13,7%). «Если исключить некоторые единовременные факторы… мы ожидаем дальнейший рост чистой прибыли «Роснефти» в 2019 – 2021 годах, что приведет к росту дивидендов», — считают аналитики «Газпромбанка».

При этом капитальные затраты в I полугодии составили 436 млрд рублей, снизившись на 3,5% в годовом выражении, снижение показателя в долларах составило 11,8% - до 6,7 млрд долларов. Снижение объема капитальных затрат связано, в первую очередь, с оптимизацией программы эксплуатационного бурения. Суммарный размер долга и торговых обязательств компания сократила с начала года на 14%, или более чем 800 млрд руб.

Снижение долговой нагрузки в совокупности с сильным бизнес-профилем «Роснефти» было отмечено в июле международным рейтинговым агентством Moody’s. В соответствии с его отчетом кредитный рейтинг нефтяной компании сохранился на инвестиционном уровне Baa3 со стабильным прогнозом. Таким образом, он соответствует суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации.

Коэффициент выплаты дивидендов «Роснефти», составляющий 50% от чистой прибыли по МСФО, является одним из самых высоких в отрасли. Суммарные дивиденды на акцию компании за 2018 год составили 25,91 рубля за ценную бумагу, что эквивалентно 274,6 млрд рублей выплат акционерам. Это — рекордный результат за всю историю нефтяной компании, который почти в 2,5 раза превышает аналогичный показатель за 2017 год (111 млрд рублей, или 10,48 рублей на акцию). Выплата финальных дивидендов за 2018 год в размере 120 млрд руб. завершилась в конце июля 2019 года. Таким образом, компания выполнила все обязательства перед акционерами.

По дивидендной доходности «Роснефть» с показателем 6,1% является одним из лидеров отрасли. Дивидендная доходность акций «Роснефти» является одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности компании, считает старший аналитик БКС Сергей Суверов.

«Дивидендная доходность акций "Роснефти" по итогам года может составить порядка 7-8%, при этом аналогичный показатель у "Лукойла" и "Газпрома" ниже — 6-7% и 5-6% соответственно. Но это предварительные цифры», — сказал он. По его словам, компания также имеет наиболее низкую себестоимость добычи среди крупных компаний нефтегазового сектора: «Это также способствует ее высокой инвестиционной привлекательности. Поэтому я полагаю, что акции "Роснефти" на сегодняшний день недооценены примерно на 20-25%, что соответствует их потенциалу роста в среднесрочной перспективе», — заключил Суверов.

С момента одобрения стратегии «Роснефть-2022» ценные бумаги «Роснефти» прибавили около 42%. По мнению аналитиков банка Credit Suisse, позитивными факторами для котировок «Роснефти» являются снижение долговой нагрузки компании и возможные налоговые льготы. По данным Credit Suisse, дивидендная доходность акций компании в 2019 году ожидается на уровне 7,7%, в 2020 году - 9,5%, 2021 года - 11,2%.

В августе агентство Fitch повысило кредитный рейтинг компании «Башнефть» до уровня «ВВВ», прогноз «Стабильный». Среди причин повышения рейтинга Fitch назвала высокий уровень интеграции «Башнефти» в бизнес-процессы материнской компании ПАО «НК «Роснефть». Агентство так же отмечает существенное снижение долга «Роснефти» в 2018 году и ожидает сохранения долговой нагрузки компании на уровне показателей международных мейджеров, таких как BP (кредитный рейтинг – «A») и Eni (кредитный рейтинг – «А-»).

В настоящее время «Роснефть» напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня от всех агентств «большой тройки» (Fitch (через ПАО АНК «Башнефть»), Moody’s и S&P).

Сообщается, что для повышения доходности для акционеров «Роснефть» продолжит инвестировать в реализацию потенциала своей ресурсной базы и запуск новых проектов добычи нефти и газа.