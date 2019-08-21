СБ ООН по запросу РФ и Китая проведет экстренное заседание из-за ракетных испытаний США

Совет Безопасности ООН в четверг проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. постпреда России при ООН Дмитрия Полянского. Соответствующий запрос о проведении заседания направили Россия и Китай.

"Мы вместе с Китаем запросили сегодня заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действий", - сказал дипломат. Он уточнил, что заседание будет проведено в четверг (в 22:00 мск) в открытом формате с докладом представителя генсека ООН.

18 августа американские военные испытали ракету для поражения наземных целей "Томагавк". В пресс-службе Пентагона сообщили, что США еще не приняли решение о том, где и когда могут быть развернуты новые крылатые ракеты наземного базирования, испытания которых начались на днях.

Замглавы МИД России Сергей Рябков обратил внимание на сжатые сроки, в которые прошла подготовка испытания. По его мнению, чуть более чем за две недели практически невозможно осуществить подобные мероприятия, только если в Вашингтоне готовились заранее, во время действия договора. Он также отметил, что Россия продолжит придерживаться моратория на размещение ракет средней дальности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя испытания крылатой ракеты, заявил, что данный пуск свидетельствует о том, что Вашингтон «с самого начала вел дело к подрыву» ДРСМД.

Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что хочет заключить новую сделку - при участии Китая.

Москва в свою очередь неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.