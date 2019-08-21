Шойгу заявил о напряженности на западных границах РФ

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что военная и политическая обстановка на западных границах нашей страны остаётся очень напряжённой. По его мнению, это связано с присутствием войск североатлантического блока НАТО в странах Восточной Европы.

В частности, как пояснил Шойгу, речь идёт о развертывании систем противоракетной обороны (ПРО) США в Польше и Румынии, а также о расширении военного сотрудничества США со скандинавскими государствами, прежде всего с Финляндией и Швецией, передаёт РИА Новости.

«Мы же в ответ на все эти угрозы будем реализовывать целый ряд своих мер, – пообещал глава Минобороны РФ. – Так, в Западный военный округ уже до конца этого года поступит 1,3 тыс. единиц техники, там же мы проведём свыше 20 учений».

По словам Шойгу, в учениях примут участие войска береговой обороны и ПВО. Кроме того, будут проведены совместно российско-белорусские учения, в которых примут участие более 10 тыс. военных и 950 единиц техники.