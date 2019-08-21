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Трамп обиделся на Данию из-за отказа продать США Гренландию

Москва, 21.08.2019

Американский президент Дональд Трамп обиделся на власти Дании, которые негативно отреагировали предложение президента США продать им Гренландию.

Глава датского правительства Метте Фредериксен назвала предложение Трампа о покупке острова «абсурдной». Судя по всему, именно эти слова очень огорчили и даже обидели хозяина Белого дома, который в свойственной ему манере ответил в своём микроблоге в Twitter.

«Дания – это необычная, очень специфическая страна с прекрасными людьми, но отталкиваясь от слов госпожи Фредериксен, согласно которым она не заинтересована обсуждать сделку по Гренландии, я отложу нашу встречу, которая должна была состояться через две недели», — написал в Twitter господин Трамп.

Напомним, ранее изданию The Wall Street Journal стало известно, что американский лидер Дональд Трамп вынашивает идею выкупить у Дании Гренландию. При этом отмечается, что он уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами.

Позже американский лидер подтвердил информацию о том, что он рассматривает приобретение Гренландии, назвав «стратегически интересной» покупку острова, который, по его словам, ежегодно приносит Дании многомиллионные убытки.

Также появилась информация, что администрация Белого дома обсуждала возможность предложить Дании ежегодные выплаты в 600 млн долл. за передачу Гренландии. По данным газеты Washington Post, которая ссылалась на свои источники, знакомые с ситуацией, эта сумма была определена на основе субсидий, которые Дания выплачивает ежегодно автономии. Также обсуждалась возможность выделить Копенгагену крупную сумму финансовых средств единовременно.

Наша справка

Гренландия – остров на северо-востоке Северной Америки. Омывается Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Площадь острова – более 2 млн квадратных км. Является крупнейшим на Земле. Вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу Дании.

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