В Крыму обнаружили древний христианский храм

В Крыму археологи обнаружили древний христианский храм. Отмечается, что его нашли на территории городища Эски-Кермен, расположенного на юго-западе полуострова.

По словам представителя Института археологии Крыма РАН, исследователи обнаружили уникальный христианский храм, который позволяет иначе взглянуть на планировку городища, который относится ко второй половины Х века и конкретизировать представления о застройке городов византийского времени, располагавшихся на территории Крыма, передаёт РИА Новости.

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Эски-Кермен – город-крепость, расположенная в юго-западной части Крыма в 14 км от Бахчисарая. С крымско-татарского переводится как «старая крепость». В средние века территория города-крепости занимала 8,5 га. В настоящее время это один из наиболее посещаемых пещерных городов полуострова, входящий в Бахчисарайский историко-культурный заповедник.