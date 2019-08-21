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В России прокомментировали возможность участия нашей страны в саммите G7

Москва, 21.08.2019

В России оценили возможность участия нашей страны в саммите G7, отметив, что эту тему нужно обсуждать в профессиональном ключе. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, чтобы РФ вернулась в этот формат должны быть сформированы предложения от партнёров, если они уже есть, то их надо передать Москве на рассмотрение, а уже потом, что-то обсуждать, передаёт РИА Новости.

«Сейчас же пока сложно понять, о чём конкретно идёт речь, – призналась дипломат. – Поэтому надо перенести обсуждение данной темы из публично-развлекательной плоскости в профессиональную».

Захарова также подчеркнула, что если G7 собирается позиционировать себя как серьёзный формат, то нужно сделать именно так, как она сказала. В противном случае, всё это так и останется лишь пустым сотрясанием воздуха.

Ранее стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить нашу страну на саммит G7 в 2020 году в США. Между тем, Великобритания – ближайший союзник США – выступает категорически против возвращения РФ в «большую восьмёрку».

Напомним, американский и французский президенты в ходе телефонного разговора во вторник согласились, что Россию следует пригласить на саммит G7 в следующем году. Трамп поднимет этот вопрос на ближайшем саммите, который пройдёт в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа. По данным источника CNN, с идеей пригласить Россию в 2020 году выступил президент Франции. 

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