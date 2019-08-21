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Зеленский и Путин договорились по украинским морякам и Вышинскому

Москва, 21.08.2019
  • Зеленский и Путин договорились по украинским морякам и Вышинскому

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский

Zuma\TASS

Украинские моряки, которые были задержаны в ноябре 2018 года в Керченском проливе, могут быть переданы Киеву уже до конца этого месяца. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, близкие участникам переговорное процесса, в настоящее время переговоры о выдаче удерживаемых обеими сторонами лиц вышли на финальную стадию.

При этом утверждается, что сейчас уточняются списки для обмена. Предположительно, среди них могут быть как просто задержанные с обеих сторон, но и осужденные.

Между тем, высокопоставленный представитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского, фамилия которого не называется пояснил, что вопрос освобождения моряков обсуждался ещё 11 июля во время телефонного разговора президентов Украины и РФ. Именно тогда по нему была достигнута принципиальная договоренность. После чего начались вопросы согласования списков для обмена.

Согласно информации других источников «Коммерсанта» среди переданных в РФ лиц может быть руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.

В свою очередь агентство «Интерфакс» со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал» уточняет, что к обмену готовят сразу пятерых граждан Украины, которые осуждены и отбывают наказание России. Это Павел Гриб, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Станислав Клых. При этом отмечается, их уже якобы перевели из исправительных колоний в московское СИЗО «Лефортово».  

Информации о возможной выдаче Киеву режиссера Олега Сенцова, который осужден в РФ по обвинению в терроризме, информации пока нет.

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