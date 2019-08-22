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Calltouch и МегаФон проведут крупнейшую конференцию про бизнес, маркетинг и сквозную аналитику – Callday 2019

Москва, 22.08.2019
22 октября на ВТБ Арене пройдет самое масштабное событие для предпринимателей, директоров по маркетингу и маркетологов.
  • Calltouch и МегаФон проведут крупнейшую конференцию про бизнес, маркетинг и сквозную аналитику – Callday 2019

из архива пресс-службы

Компании Calltouch и МегаФон проведут ежегодную конференцию для предпринимателей, директоров по маркетингу и маркетологов. В этом году мероприятие обещает стать по-настоящему масштабным: организаторы соберут 5 000 участников в офлайне и 10 000 человек на онлайн-трансляции. Основатели и директора таких компаний, как Hoff, ЦИАН, МегаФон, Dostavista Global, ВсеИнструменты.ру, Ярмарка Мастеров (livemaster.ru) и Calltouch поделятся историями успеха: с чего начинали, как привлекали своих первых клиентов и что делали, чтобы заполучить последующих. В этом году мероприятие поддерживают радиостанция Серебряный Дождь, VK Business, издания Эксперт, Banki.ru, Rusbase, Колёса, Repa и другие.

Представители крупных российских компаний из различных сегментов поделятся опытом выстраивания эффективной коммуникации с клиентами и построения многомиллионного бизнеса с нуля. Компания Calltouch представит исследование рынка платной рекламы и покажет его срез по топ-вертикалям, МегаФон расскажет про трудности выхода на новые рынки, Dostavista Global –– о допустимом пороге риска и о том, как относиться к собственным ошибкам, чтобы двигаться еще быстрее, ВсеИнструменты.ру поделятся секретами выстраивания коммуникации с клиентом, Ярмарка Мастеров (livemaster.ru) поговорит о необходимости быстрого реагирования на новые «вызовы», ЦИАН – о том, как за последние 5 лет они прошли путь от небольшой компании до лидера отрасли, а Hoff дадут рекомендации, как развивать компанию в постоянно меняющихся условиях рынка.

Главная задача Callday 2019 — вдохновить участников конференции на новые проекты и развитие бизнеса. Быстро меняющаяся ситуация современного общества диктует новые законы: любому предпринимателю или неравнодушному сотруднику компании важно постоянно получать новые знания и быть в курсе событий. В рамках конференции участники смогут не только получить новые идеи, но также и  установить полезные знакомства.

Участие бесплатно, требуется дополнительная регистрация на сайте мероприятия – http://callday.ru

Дата проведения: 22 октября 2019

Сбор гостей: 09.30

Начало конференции: 10.30

Место проведения: ВТБ Арена (стадион Динамо, Ледовая арена)

Адрес: Москва, Ленинградский проспект, дом 36, корпус 13

Calltouch – это система сквозной аналитики, коллтрекинга и платформа для управления рекламой. Сервис позволяет отслеживать звонки и другие обращения клиентов с разных рекламных площадок, определяя наиболее эффективные каналы коммуникации. 

МегаФон – ведущий мобильный оператор в России: более 76 миллионов абонентов, более 20 лет на рынке, более 30 000 сотрудников.

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