«Это несерьёзно»: Захарова о заявлениях по возвращению РФ в G8

Мария Захарова – официальный представитель российского внешнеполитического ведомства – оценила предложения, которые звучат от разных мировых лидеров по восстановлению формата G8 с участием РФ. По её мнению, всё это пока выглядит как-то несерьёзно, передаёт РИА Новости.

При этом она пояснила, что мировым лидером нужно говорить не о намерениях, а о форме.

«Ну а пока, это, конечно, несерьезная форма, так не дела делаются, – подчеркнула дипломат. – Нам важно услышать и понять, что хочет сам формат, о чём могут договориться его члены. И уже только после этого России должны быть сделаны соответствующие, которые мы уже рассмотрим».

Ранее сообщалось, что глава «самостийно» Владимир Зеленский прокомментировал инициативы президентов Франции Эммануэля Макрона и США Дональда Трампа относительно возвращения РФ в G8. По его мнению, с марта 2014 года, после приостановления участия России в этом формате, ничего не изменилось.

«Украинский Крым оккупирован, украинский Донбасс страдает от войны. Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьёзным сигналом миру о том, что Москва готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии», – резюмировал Зеленский.