Гренландская загадка Трампа

Началось

Госсекретарь Майк Помпео позвонил министру иностранных дел Дании Йеппе Кофоду и заверил его в том, что обе страны по прежнему остаются друзьями и союзниками. Это, конечно, не извинение, но что-то очень похожее на него. Заверять датчан в американской дружбе пришлось после того, как Дональд Трамп отменил намеченный на начало сентября визит в Данию, выразив, таким образом, свое неудовольствие реакцией премьер-министра Метте Фредериксен на его идею купить Гренландию.

Всё началось 16 августа, со статьи в The Wall Street Journal. Ссылаясь на свои источники в Белом доме эта газета сообщила, будто президент всерьез проводит консультации по покупке Гренландии. Учитывая, мягко говоря, неожиданость и странность этой информации, журналисты уже приготовились к очередному твитту Трампа, посвященному разоблачению фейк-ньюс и козней либеральной прессы. Однако через несколько дней он подтвердил, что да, такая идея им обсуждалась. Правда, покупку Гренландии Трампа назвал «не темой номер один в повестке дня», а стратегическим вопросом. Но факт остается фактом: президент сообщил о том, что собирается перекроить карту мира и купить у европейской страны её землю. Такого, по крайней мере, в Западном полушарии, не было уже лет сто. Американское государство приобретало сопоставимую по размерам территорию последний раз в 1867 году. Правда, тогда купить Аляску США уговаривал сам владелец, Российская империя. Существует даже обоснованное мнение, что русский посланник барон Эдуард Стекль дал взятки некоторым конгрессменам, чтобы они одобрили эту, казавшуюся тогда невыгодной Америке, сделку. Здесь же продавец, то есть Дания, о готовящейся продаже своей автономии даже не слышал.

Дополнительную дипломатическую двусмысленность ситуации придавало то, в каких выражениях Трамп рассказал о предполагаемой покупке. Он сообщил о том, что Гренландия, оказывается, большая проблема для датчан, так как субсидии этой территории обходятся их казне очень дорого. При этом покупку самого большого в мире острова он, видимо, памятуя о своем девелоперском прошлом, назвал сделкой с недвижимостью.

Реакция из Копенгагена последовала незамедлительно. Против выступили все ведущие политики королевства, среди которых была и премьер-министр Метте Фредериксен. Она назвала разговоры о возможной продаже Гренландии «абсурдной дискуссией» — и ее слова по степени резкости не отличались от того, что говорили другие государственные деятели и местная пресса.

«Дания — замечательная страна, и ее народ хороший, но исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о незаинтересованности в обсуждении покупки Гренландии я откладываю нашу встречу, которая должна была состояться через две недели», — написал Трамп в своем твиттере, чем поверг в удивление и премьер-министра, и королевскую семью, и американских комментаторов, отнесшихся было к словам президента о покупке самого большого в мире острова как к неудачной шутке.

Видимо, этого Трампу показалось мало и он еще припомнил Дании невыполнение условий НАТО об обязательных тратах двух процентов ВВП на оборону. О том, что Европа живет под американским «оборонным зонтиком» нынешний хозяин Белого дома говорит весьма охотно, особенно для внутриамериканской аудитории. Но от нападок на конкретные страны по этому поводу он предпочитает воздерживаться. Датский случай, похоже, показался ему необходимым исключением.

Извиняться или заверять датчан в том, что они его не так поняли, Трамп не спешит, дезавуировать свое заявление о покупке Гренландии - тоже. Что ж, отвечать ударом там, где ему видится удар - вполне в духе этого человека. Другое дело, что столь неудачно анонсированная им сделка вполне может действительно стать стратегической целью Трампа в случае, если ему удасться выиграть президенсткие выборы 2020 года.

Недвижимость, или непотопляемый авианосец

На сегодняшний день Гренландия - это малонаселенный (всего лишь около 60 тыс. человек постоянных жителей, большинство из которых - эскимосы) регион с широкой автономией, вплоть до определенной самостоятельности во внешнеполитических вопросах. Периодически появляются сообщения о больших запасах нефти, газа и урана в этом малопригодном для хозяйственной деятельности краю. Большой интерес к ним проявляет Китай. Но природные условия пока препятствуют эффективной добыче полезных ископаемых и поэтому нефтегазового Клондайка из Гренландии до сих пор не получилось. Бюджет автономии пополняют доходы от рыболовства, туризма, а главное, финансовая поддержка Дании, сумма которой составляет примерно $700 в год.

Зависимость от датских субсидий сильно сдерживает местных борцов за независимость. Они хоть и имеют большинство в местном парламенте, говорят о независимости Гренландии как об отдаленной туманной перспективе. Сторонников присоединения к США среди них либо нет, либо о них ничего не слышно.

К потенциальным профитам, которые сулят владение Гренландии, следует отнести все, что связано со всемирным потеплением. Местным властям проще, чем пришлым, наладить наблюдение за таянием гренландских льдов, а возможно и контроль над этим процессом. У берегов острова может оживиться судоходство. Наконец, в условиях обострения конкуренции за арктические богатства чисто военное значение контроля над Гренландией возрастает.

Перекроить всю географию

Все эти соображения, конечно, сыграют важную роль, если Трампу потребуется убеждать конгрессменов и американский народ в необходимости купить этот остров. Но в любом случае процесс убеждения будет нелегким. К примеру, неизбежно возникнет вопрос, что делать с Пуэрто-Рико. Раз уж Гренландия в каком-то качестве (штат? ассоциированный член) присоединилась к США, то почему пуэрториканцы никак не могут добиться того, чтобы их остров стал полноправным 51-м американским штатом? Последний референдум на этот счет прошел в 2017 году — но воз и ныне там. Более того, риторика Трампа приобретает все более изоляционистский характер, когда речь заходит о Латинской Америке. Президент без устали борется с нелегальной миграцией и его шаги в этом направлении воспринимаются как действия против испаноязычного сообщества.

Наконец, покупка Гренландии сулит немало проблем Трампу в итак не блестяще развивающихся отношениях с ЕС. Дания сейчас является членом Арктического совета. Два других государства Евросоюза, которые входят в этот форум, объединяющий приарктические державы - Швеция и Финляндия. И та, и другая страна издавна находятся в ЕС на особом положении и имеют свое мнение, порой весьма отличное от того, что есть у ведущих государств Западной Европы, по многим вопросам. Дания, напротив, особенной строптивостью в общееропейских делах не отличалась. В Арктическом совете она была своеобразным представителем ЕС, что приносило пользу и Копенгагену, и Брюсселю. С потерей Гренландии Дания разом лишится статуса приарктического государства. Значит, ЕС придется менять характер своих взаимоотношений с Швецией и Финляндией или мучиться с уговорами Норвегии и Исландии, категорически не желающих вступать в Евросоюз. Не случайно Еврокомиссия безоговорочно поддержала Фредериксен.

Таким образом, серьезных политических проблем, связанных с покупкой Гренландии, у США ожидается немало. Возможно, Трамп, даже став президентом во второй раз и отбыв полный срок полномочий, решить их не успеет. Впрочем, он же отнес покупку Гренландии к стратегическим вопросам.