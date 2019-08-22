Ипотечный долг россиян достиг абсолютного рекорда

Долги россиян по ипотеке достигли абсолютного рекорда — более 7 трлн рублей, показав рост в три раза с начала 2014 года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование консалтинговой FinExpertiza.

При этом 36% ипотечного долга относится к Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. В исследовании отмечается, что причиной ускорения роста долга является низкая финансовая грамотность населения, которая не позволяет ему адекватно оценивать свои возможности и риски.

Согласно данным Объединенного кредитного бюро, за семь месяцев 2019 года банки выдали более 22 млн кредитов почти на 5 трлн рублей. Количество новых кредитов увеличилось на 9%, объемы кредитования выросли на 10%.