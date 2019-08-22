Курс доллара: рубль резко отреагировал на геополитические новости

В среду российский рубль продолжил укрепляться к основным резервным мировым валютам на улучшении внешнего фона и росте мировых цен на «чёрное золото». К завершению основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара торговался по 65,74 руб., снизившись по сравнению с закрытием вторника на 83 коп. Евро за сутки потерял 92 коп., торгуясь по 72,95 руб.

По мнению большинства экспертов, нацвалюта росла накануне, отыгрывая динамику цен на нефть. При этом локальную дополнительную поддержку рублю сейчас оказывает, как начало налогового периода в стране, так и стимулирование со стороны ведущих мировых центробанков.

В свою очередь Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» предполагает, что нацвалюта растёт, в том числе, в преддверии публикации протокола ФРС США от июльского заседания. По его мнению, рынки ждут от американского регулятора мягкой риторики, которая позволит понять, что Федрезерв готов к дальнейшему снижению ставки, что даст стимул к росту валют развивающихся стран, включая российский рубль.

Между тем, Андрей Люшин из Локо Банка считает, что за нацвалюту играет и неожиданное благодушие главы Белого дома Дональда Трампа, который высказался, что поддержит инициативу возвращения РФ в формат G8. Если эти настроения подхватят другие западные политики, то рубль ещё на этой неделе успеет укрепиться. По его мнению, ожидаемый диапазон на сегодня 65,5-66,5 рубля за доллар и 73-74 за евро.

Антон Покатович из «БКС Премьер» также с оптимизмом смотрит на перспективы нацвалюты. Он напоминает, что рыночные страхи пока не получили базис для своего усиления, что в результате не привело к реализации более глубокой девальвации курса рубля. На этом фоне инвесторы снова концентрируют своё внимание на предстоящем выступлении главы американского регулятора Пауэлла в эту пятницу, в котором ожидают услышать намёки на более значительное смягчение монетарной политики ФРС.

«В таких условиях нацвалюта податливо реагирует на оптимизм со стороны возможного возвращения нашей страны в формат диалога G8», – резюмировал эксперт, завив, что в ближайшие дни рубль будет находиться в диапазоне 65,5-66,8 к доллару и 72,5-73,5 к евро.

Иван Копейкин из «БКС Брокер» считает ключевым событием ближайшего времени симпозиум руководства центробанков в Джексон Хоуле, где вполне возможен ряд важных заявлений по денежно-кредитной политике, а также торговым взаимоотношениям. Между тем, как подчеркнул он уже сейчас позитив во многом заложен в текущий курс, поэтому в ближайшее время рубль, вероятно, будет торговаться в пределах 65,7-66,3 в паре с долларом и 72,9-73,5 в паре с евро.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка убеждён, что сегодня укрепление рубля продолжится и, как убеждён эксперт, нацвалюта направится в сторону отметки 65 против доллара.