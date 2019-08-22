Джулиани встретился с представителем Зеленского

По информации газеты New York Times адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани провел в Мадриде встречу с высокопоставленным представителем президента Украины Владимира Зеленского. На встрече обсуждалось идущее на Украине расследование относительно возможного соперника Трампа на выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В 2016 году вице-президент США Джо Байден потребовал от украинских властей увольнения генерального прокурора Виктора Шохина, ведущего расследование против газовой компании Burisma, в которой трудился сын вице-президента США Роберт Байден.

Рудольф Джулиани планировал посетить Киев еще после второго тура президентских выборов на Украине. Джулиани хотел убедить Зеленского не препятствовать расследованию о вмешательства Украины в президентские выборы в США в 2016 году и не мешать расследованию о возможной коррупции экс-вице президента Джо Байдена. Однако тогда Зеленский решил не учувствовать в борьбе американских республиканцев и демократов и отказался принимать адвоката Трампа. Резко против встречи Рудольфа Джулиани с Владимиром Зеленским высказался спонсор предвыборной кампании Зеленского олигарх Игорь Коломойский. Джулиани в ответ заявил, что в окружении Зеленского есть враги Трампа и США и посоветовал Зеленскому посадить в тюрьму Коломойского.