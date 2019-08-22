Прогноз погоды: в Гидрометцентре и Гисметео рассказали, когда ударят первые морозы

Календарное лето-2019 ещё не успело передать свои права осени, а многие уже задумались о зиме и первых морозах. Специалисты Гидрометцентра и Гисметео в своих прогнозах солидарны – первые морозы жителям Русской равнины придётся ждать недолго – уже в конце сентября-начале октября столбики термометров опустятся ниже нуля сразу в нескольких регионах страны.

Погода в северо-западных регионах России. Прогноз Гидрометцентра

При этом на северо-западе России заморозки уже успели удивить, как местных жителей, так и туристов. Например, в Карелии, по данным Гидрометцентра, ещё в конце первой декады августа термометры показывали удивительные даже для этих мест минус 1-3. Правда, было это в ночные часы и пока всего единоразово, но как считают синоптики, это показатель того, что зима в сезоне 2019/2020 придёт сюда стремительно, будет очень холодной и продолжительной.

В частности, в конце сентября, в Петрозаводске дневные температуры будут находиться в районе плюс 3 минус 2, ночью же стабильно от нуля до минус 3. Тогда же выпадет и первый снег.

Такой характер погоды сохранится в Карелии вплоть до середины октября. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, примерно в последней декаде второго осеннего месяца всю территорию республики накроет холодный циклон, дневная температура начнёт понижаться, а снежный покров станет более устойчивым.

По аналогичному сценарию будет развиваться климатическая ситуация в Архангельской и Мурманской областях, где уже также в августе столбики погодных градусников успели сползти за минусовую отметку. Но первые, но-настоящему чувствительные морозы ударят здесь в конце сентября, когда после полуночи может похолодать до минус 5. Ближе к середине октября такой температурный фон будет уже днём, а стабильно морозно станет в ноябре.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве. Синоптики о первых морозах

Специалисты Гисметео, проанализировав сводки погоды за последние 10 лет, предположили, что первых морозов москвичам и гостям столицы придётся ждать как минимум до конца октября. Несмотря то, что заморозки могут быть зафиксированы уже в сентябре, будут они совсем непродолжительными и назвать это морозной погодой можно будет лишь статистически. По христианским же обычаям начало зимнего сезона в Москве выпадает на праздничную дату – Покров Пресвятой Богородицы. Это торжество православные отмечают 14 октября. Согласно народным мудростям, именно в этот период первый наст снега должен покрыть землю. А, как известно, именно снежный покров является главным признаком морозной погоды.

Однако в последние годы, и об этом говорят данным исследования синоптиков Гисметео, на Покров первый снег выпадает крайне редко. Предположительно, не произойдёт этого и в октябре-2019. По прогнозу Гисметео, немного похолодает лишь в последнюю неделю второго осеннего месяца. Тогда же возможно выпадет и первый снег, а вместе с ним в ночные часы подморозит до минус 2-3. Стабильно холодно в Москве станет после 20 ноября – с каждым днём столбики термометров будут медленно, но верно опускаться ниже нуля и примерно, 23-24 ноября остановятся на отметке минус 5-7. В ночные часы ударят более серьёзные морозы – минус 12-15, а по области, где в это время года традиционно прохладнее, возможны и 20-градуссные морозы, которые напомнят всем о скором наступлении календарной зимы.

Когда ударят первые морозы? Прогноз погоды и народные приметы

Когда ещё не существовало специальных служб, которые профессионально занимались прогнозами погоды, наши предки по народным приметам могли определить о наступлении студёного времени года.

Так, считалось, что если конец августа засушливый и тёплый – морозы раньше ноября не ударят; хороший урожай красной рябины – напротив, указывал на приход ранней и морозной зимы; поздно опадают листья с деревьев – морозно будет только в начале декабря; если уже в августе муравьи строят огромные муравейники – пора ждать суровых морозов в октябре; синички, которые начинают близко подлетать к квартирам и домам – несут на своих хвостиках резкое понижение температуры; если летом наблюдается богатый урожай грибов – климатическая зима начнётся в ноябре и затянется надолго.

Но следует понимать, что приметы даже проверенные временем, как и долгосрочные прогнозы не могут гарантировать даже 5-10% того, что погода будет именно такой, как сейчас прогнозируется. Чаще бывает, что те же приметы полностью противоречат сами себе, а долгосрочные прогнозы вообще не сбываются. Поэтому, как советуют сами метеорологи, чтобы не застать себя врасплох и подготовиться к наступлению зимы, необходимо регулярно отслеживать свежие погодные сводки – лучше, чем краткосрочный прогноз нельзя рассказать о погоде, ведь изменения происходят настолько часто, что синоптики постоянно вынуждены обновлять информацию и оповещать о новых грядущих климатических переменах.