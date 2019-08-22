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Путин поблагодарил Финляндию за «Северный поток — 2»

Москва, 22.08.2019
Российский президент заявил, что работы на финском участке газопровода завершены. С финнами все в порядке, но по-прежнему не так дружелюбны датчане, отмечают аналитики. За спором с ними просматривается третья сторона — Украина.
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  • Путин поблагодарил Финляндию за «Северный поток — 2»

Владимир Путин на переговорах с финским коллегой Саули Ниинистё

Пресс-служба президента РФ

Сложная окружающая среда

В президентском дворце в Хельсинки в среду, 21 августа прошли переговоры Владимира Путина и президента Финляндии Саули Ниинистё, по итогам которых лидеры двух стран сделали заявления для прессы и ответили на вопросы журналистов. Как говорится в сообщении Кремля, одной из тем встречи стала прокладка газопровода «Северный поток —2» через исключительную экономическую зону Финляндии.

«Мы благодарны Финляндии за прагматичный подход к одному из крупных международных европейских проектов  – «Северному потоку – 2». Могу проинформировать вас о том, что сегодня закончена работа на финляндском участке, в финляндской исключительной экономической зоне, по прокладке этой трубопроводной системы», – заявил Владимир Путин после переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё.

Завершение строительства водного участка «Северного потока — 2» по территории Финляндии — это штатная новость, комментирует директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Здесь в целом было все ожидаемо, преград потоку эта страна, в отличие от Дании и прибалтов, не чинила.

Но в реальности пока у проекта все не так хорошо, как кажется на первый взгляд, продолжает эксперт. Есть очень высокие риски, что его пуск может быть отложен из-за промедления датской стороны, которая до сих пор не выдала разрешения ни по одному из представленных маршрутов. Важно отметить, что третий вариант датское правительство начало рассматривать еще в марте и по нему запрашивало оценку окружающей среды, по нему же проводились общественные слушания, но с окончательным вердиктом затягивают, как могут.

И здесь очень сложно давать прогнозы, говорит он, когда Nord Stream 2 все же получит окончательный ответ – ведь каких-либо рамок у Дании не существует. В целом же, исходя из объективных темпов прокладки трубопровода, эксперты в отрасли отмечали, что если разрешение Дании в августе получено не будет, то полный пуск СП2 уже точно не произойдет в запланированные сроки, то есть в конце 2019 года.

Еще в апреле, напоминает Александр Пахомов, в Nord Stream 2 информировали правительство Дании о том, что пробуксовка с разрешением окажет влияние на удорожание проекта. В зависимости от решения Дании и согласованного маршрута, удорожание СП-2 может составить от нескольких миллионов, при позитивном и быстром разрешении ситуации, до 660 млн евро, если трубу придется прокладывать сильно в обход.

Поведение Дании можно объяснить только тем, что страна заняла позицию оппонентов проекта, заключает Александр Пахомов. Задержка с разрешением, а третий маршрут с точки зрения большинства безупречен и будет одобрен, это ни что иное, как демонстративное создание условий для того, чтобы давить на Россию в неминуемых переговорах по транзиту с Украиной. Пока не будут заключены договоренности и европейцы не будут уверены, что экономике Украины не грозит потеря такого надежного источника средств, как платежи от Газпрома, вероятно, с разрешением будут медлить.

Могут быть задействованы все маршруты

Прирост поставок Газпрома в Европу в 2015 – 2018 годах увеличивался в среднем на 10% и составил в 2018 году 200,8 млрд кубометров газа, напоминает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. В первой половине текущего года наблюдался спад в поставках, обусловленный циклическими макроэкономическими факторами, предопределившими глобальный спад спроса. Газпром с 1 января по 15 июня, по предварительным данным, добыл 240,6 млрд куб. м газа, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, но поставил в страны дальнего зарубежья порядка 87,8 млрд куб. м газа, на 6,3% меньше, чем за тот же период 2018 года.

Однако, продолжает эксперт, на фоне улучшения макроэкономических ожиданий рынка в связи с планами монетарного стимулирования в ЕС, прирост экспорта газа в Европу с середины лета начал активно расти. Согласно заявлению главы Газпрома Алексея Миллера, «9 августа суточная загрузка транспортных мощностей для экспорта газа в дальнее зарубежье составила 562 млн куб. м», это на 23 млн куб. м или 4% больше пикового показателя зимы 2015–2016 гг. (539 млн куб. м).

Для осуществления поставок Газпром, по словам предправления, максимально задействует все имеющиеся экспортные маршруты, в том числе газопровод Ямал – Европа, проходящий через территорию Белоруссии и Польши. До того, как будут построены «Турецкий поток» и «Северный поток – 2», способы доставки газа в Европу у «Газпрома» ограничены газопроводами Ямал – Европа, «Северный поток» и газотранспортной системой Украины. На этом фоне новость о завершении финского участка «Северного потока — 2» носит позитивный характер для оценок долгосрочных рисков компании и улучшает краткосрочные перспективы динамики ее акций.

По данным Газпрома со ссылкой на оценки Wood Makenzie и HIS Markit, потребности ЕС в импорте натурального газа вырастут к 2035 году до 407 – 454 миллиардов кубометров против 322 – 324 млрд кубометров газа сейчас. Суммарная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока — 2» составляет 110 млрд куб. м газа в год. С учетом их строительства, Газпром, уже на данный момент, практически не нуждается в украинском транзите, констатирует эксперт.

Но учитывая подтвержденные оценками Газпрома, на основе данных HIS и Markit, потенциальные возможности для роста экспорта Газпрома в ЕС, при сохранении нынешней рыночной доли — на 45%-60% в ближайшие 15 лет — газотранспортные мощности Украины представляют для российского газового монополиста, возможно, значительный интерес.

Стоимость глубокой модернизации ГТСУ, включая подземные газовые хранилища, оценивалась летом 2012 года немецкой компанией Ferrstaal в 5,3 млрд долларов, отмечает Александр Осин. По его словам, данная сумма представляется приемлемой для инвесторов в случае урегулирования юридических споров между Республикой Украина и Газпромом и заключения нового соглашения о поставках, к примеру, на основе существующего.

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