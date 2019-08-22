Вход/Регистрация Подписка

Рубль пошел на разворот

Москва, 22.08.2019
#Анна Королева
  • Рубль пошел на разворот

Алексей Павлишак/ТАСС

В среду, 21 августа 2019 года, рубль вырос на 1,1% по отношению к доллару. К 21.54 мск сделки с расчетом завтра проходили по Московской бирже по 65,8225 рубля за доллар и 73 рубля за евро. Европейская валюта стала дешевле на 86 копеек относительно вторника и 1,1 рубля за два дня, пишет портал Finanz. В четверг рубль к 12.00 мск прибавил еще 19 копеек к доллару. Такой рост был связан, объясняют эксперты, с увеличением цен на нефть и высоким спросом на облигации федерального займа (ОФЗ).

Благодаря вчерашнему росту рубль вышел в лидеры среди валют развивающихся стран, из которых лишь южноафриканский ранд показал сопоставимый скачок (+0,9%). В целом же за два последних дня курс доллара с расчетом «завтра» снизился на 1,3 рубля, в результате валютный рынок почти полностью отыграл падение прошлой недели, когда рубль опустился до минимума за полгода (67,11 рубля за доллар).

Очередное размещение облигаций федерального займа прошло при более чем двукратном переспросе: Минфин предлагал 11-летние ОФЗ 26228 на 20 млрд рублей, а инвесторы принесли на аукцион 46,5 млрд.

Вчера рубль покупали на фоне большого спроса на аукционе по размещению ОФЗ 26228, которые были размещены Минфином с переподпиской в 2,3 раза по ставке 7,3%, близкой к минимальным с последней декады июля уровням, констатирует аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Сегодня рубль покупают уже на фоне роста котировок акций.

Кроме того, добавляет эксперт, вчерашняя публикация отчета по итогам июльской сессии ФРС отразила стремление американских регуляторов избежать роста дефляционных настроений на рынке, что позитивно для сравнительно высоко рискованных вложений. Прогноз по курсу USDRUB на сегодня, по оценке Осина, – дальнейшее снижение, ожидаемый возможный диапазон закрытия торгов 65,45-66,00.

В преддверии ключевых дней уплаты налогов, а именно 26 августа 2019 года, когда будет уплачен НДПИ, НДС и акцизы, а 28 августа 2019 года – налог на прибыль, экспортеры потихоньку начали продавать валюту, отмечает, в свою очередь, директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. К тому же ситуация была как нельзя кстати, ведь курс доллара был на довольно высоких позициях, 66,5-67 рублей за доллар. По оценке эксперта, экспортеры уплатят около 1 трлн рублей налогов, а это примерно 15 млрд долларов, что будет оказывать поддержку российской валюте.

Что же касается продажи ОФЗ, то эксперт не считает, что это был самый успешный аукцион, ведь 14 августа Минфин размещал ОФЗ-26229 так же на 20 млрд рублей при спросе 47 млрд рублей, а неделей ранее спрос был 59 млрд.рублей. На всех аукционах проводившихся в последнее время никакой премии по доходности не предоставлялось.

«Если говорить о прогнозах по курсу российской валюты по отношению к доллару, то я ожидаю пока диапазон 64-66 рублей за доллар», – говорит Вячеслав Абрамов. По его словам, все будет зависеть от внешнего фона, который сейчас напрямую влияет на рисковые активы, ту же нефть и валюты развивающихся рынков. Вероятность наступления возможной рецессии витает в финансовых кругах, соответственно инвесторы будут осторожны в своих действиях и при ухудшении ситуации будут выходить из рисковых активов и валют развивающихся рынков.

К концу года аналитик прогнозирует ухудшение ситуации с замедлением темпов роста мировой экономики, которое будет на фоне торговых споров США и Китая. Это, в свою очередь, может способствовать ослаблению российской валюты до 70 рублей за доллар.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Цена блокировки

    Дело экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева переросло из уголовного в гражданское. Цена вопроса — 3,2 млрд рублей. Пока идет суд, под угрозу поставлена строительная отрасль Дальнего Востока

    Коллектив «Полюса» заработал благодарность президента

    Коллектив компании ПАО «Полюс» получил благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии золотодобывающей отрасли и высокие производственные показатели. «Полюс», крупнейший золотодобытчик в России и один из десяти крупнейших в мире, последовательно наращивает объем производства

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций

    Открой #Моспром

    Москвичи и гости столицы стали участниками проекта «Открой#Моспром» и своими глазами увидели работу московских промышленных предприятий. Они посетили крупнейшую в Европе фабрику мороженого «Баскин Роббинс», завод известного на весь мир производителя напитков — Coca-Cola HBC Россия и многие другие точки на карте высокотехнологичной промышленности столицы

    Меньше серы, больше «цифры»

    «Норильский никель» ведет масштабную модернизацию производства, призванную существенно сократить негативное влияние на окружающую среду, и готовит к выпуску новый продукт для инвесторов — токены на металлы
    Новости партнеров

    Tоп

    1. О чем молчит глубинный народ
    2. Второе дыхание «Одного пояса, одного пути»
      По оценкам Всемирного банка, уже построены или находятся в процессе строительства железные дороги и автострады, порты и множество других проектов общей стоимостью 575 млрд долларов
    3. Битва за рейтинги
      Крупнейшие компании просят Банк России перейти на национальные рейтинги при оценке риска. Так они надеются получить в кредит больше денег, которые смогут потратить на рефинансирование внешних долгов
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама