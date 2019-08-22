Рубль пошел на разворот

В среду, 21 августа 2019 года, рубль вырос на 1,1% по отношению к доллару. К 21.54 мск сделки с расчетом завтра проходили по Московской бирже по 65,8225 рубля за доллар и 73 рубля за евро. Европейская валюта стала дешевле на 86 копеек относительно вторника и 1,1 рубля за два дня, пишет портал Finanz. В четверг рубль к 12.00 мск прибавил еще 19 копеек к доллару. Такой рост был связан, объясняют эксперты, с увеличением цен на нефть и высоким спросом на облигации федерального займа (ОФЗ).

Благодаря вчерашнему росту рубль вышел в лидеры среди валют развивающихся стран, из которых лишь южноафриканский ранд показал сопоставимый скачок (+0,9%). В целом же за два последних дня курс доллара с расчетом «завтра» снизился на 1,3 рубля, в результате валютный рынок почти полностью отыграл падение прошлой недели, когда рубль опустился до минимума за полгода (67,11 рубля за доллар).

Очередное размещение облигаций федерального займа прошло при более чем двукратном переспросе: Минфин предлагал 11-летние ОФЗ 26228 на 20 млрд рублей, а инвесторы принесли на аукцион 46,5 млрд.

Вчера рубль покупали на фоне большого спроса на аукционе по размещению ОФЗ 26228, которые были размещены Минфином с переподпиской в 2,3 раза по ставке 7,3%, близкой к минимальным с последней декады июля уровням, констатирует аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Сегодня рубль покупают уже на фоне роста котировок акций.

Кроме того, добавляет эксперт, вчерашняя публикация отчета по итогам июльской сессии ФРС отразила стремление американских регуляторов избежать роста дефляционных настроений на рынке, что позитивно для сравнительно высоко рискованных вложений. Прогноз по курсу USDRUB на сегодня, по оценке Осина, – дальнейшее снижение, ожидаемый возможный диапазон закрытия торгов 65,45-66,00.

В преддверии ключевых дней уплаты налогов, а именно 26 августа 2019 года, когда будет уплачен НДПИ, НДС и акцизы, а 28 августа 2019 года – налог на прибыль, экспортеры потихоньку начали продавать валюту, отмечает, в свою очередь, директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. К тому же ситуация была как нельзя кстати, ведь курс доллара был на довольно высоких позициях, 66,5-67 рублей за доллар. По оценке эксперта, экспортеры уплатят около 1 трлн рублей налогов, а это примерно 15 млрд долларов, что будет оказывать поддержку российской валюте.

Что же касается продажи ОФЗ, то эксперт не считает, что это был самый успешный аукцион, ведь 14 августа Минфин размещал ОФЗ-26229 так же на 20 млрд рублей при спросе 47 млрд рублей, а неделей ранее спрос был 59 млрд.рублей. На всех аукционах проводившихся в последнее время никакой премии по доходности не предоставлялось.

«Если говорить о прогнозах по курсу российской валюты по отношению к доллару, то я ожидаю пока диапазон 64-66 рублей за доллар», – говорит Вячеслав Абрамов. По его словам, все будет зависеть от внешнего фона, который сейчас напрямую влияет на рисковые активы, ту же нефть и валюты развивающихся рынков. Вероятность наступления возможной рецессии витает в финансовых кругах, соответственно инвесторы будут осторожны в своих действиях и при ухудшении ситуации будут выходить из рисковых активов и валют развивающихся рынков.

К концу года аналитик прогнозирует ухудшение ситуации с замедлением темпов роста мировой экономики, которое будет на фоне торговых споров США и Китая. Это, в свою очередь, может способствовать ослаблению российской валюты до 70 рублей за доллар.