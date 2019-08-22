Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Сирийская армия заняла ключевой город Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб. Об этом РИА Новости сообщил полевой источник.

"На данный момент проводятся операции по зачистке и разминированию", — уточнил он.

По его информации, в населенном пункте проводятся операции по зачистке и разминированию. По сообщению Al-Masdar News, сирийские войска также пытаются обезопасить районы к востоку от города.

При этом к югу от Хан-Шейхуна остался неподконтрольный сирийцам район: там в городе Морек расположен турецкий наблюдательный пункт. Он фактически оказался в окружении.

О том, что боевики отступают, опасаясь окружения правительственными войсками, сообщалось 20 августа. В итоге силы сирийского президента Башара Асада получили контроль над ключевым городом, который боевики занимали в течение пяти лет.