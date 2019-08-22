«Спартак» в Португалии проиграл «Браге» в первом матче раунда плей-офф ЛЕ

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы московский Спартак» на выезде уступил 0:1 португальской «Брагой».

Первый тайм прошёл в равной борьбе. Подопечные Кононова надёжно играли в обороне, не позволив хозяевам поля ничего опасно создать у своих ворот. Впрочем, и сам «Спартак» на половине поля португальского клуба появлялся крайне редко. В итоге, до перерыва командам отличиться не удалось.

Во второй половине встречи инициатива полностью перешла к хозяевам, которые повели наступление на спартаковские позиции. «Красно-белые» пытались контратаковать, но делали этого без особого энтузиазма. Игроки «Браги» же к концу матча взвинтили темп и всё-таки додавили подопечных Кононова.

На 75-й мните провалился левый фланг обороны «Спартака». Последовала передача в открытую зону, затем прострел в штрафную, серия передач в касание и Рикарду Орта без помех отправляет мяч в сетку чуть ли не с линии вратарской, который и оказался для «Браги» победным – 1:0.

Таким образом, судьба места в групповом этапе Лиги Европы решится в московском поединке, где «Спартаку» необходимо обязательно забивать и желательно не пропускать.