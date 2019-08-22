США заподозрили РФ и КНР в нарушении моратория по ядерным испытаниям

В американском Госдепе заявили, что наша страна нарушает, а КНР, возможно, не соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний.

Согласно докладу ведомства о соблюдении соглашений в области контроля над ядерными вооружениями, выдержки из которого публикует РИА Новости, Поднебесная, частности, якобы в 2018 году могла провести сразу несколько испытаний или экспериментов, связанных с ядерным оружием

В американском внешнеполитическом ведомстве подчёркивают, что характер этих испытаний вызывает у США серьёзную обеспокоенность.

При этом, Россию и вовсе обвиняет Госдепом в том, что она не соблюдает свой мораторий на ядерные испытания в соответствии с американским стандартом «нулевой мощности».

По данным разведки США, Москва якобы провела испытания оружия, которые имели мощную ядерную мощность, что вызывает озабоченность Госдепа.