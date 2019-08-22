Зеленский назвал условия возвращения России в G-8

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативы президентов Франции Эммануэля Макрона и США Дональда Трампа относительно возвращения России в «Большую восьмерку». «С марта 2014 года, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось. Украинский Крым оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны. Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков , которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии. Благодарен тем странам, которые последовательно поддерживают Украину в отстаивании нашей территориальной целостности и суверенитета» - написал Зеленский в Facebook.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что вопрос возвращения России в G-8 зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины, не упомянув Крыма. Дональд Трамп, в свою очередь, поддерживает возвращение России в «Большую восьмерку» без всяких условий. Премьер-министр Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции высказали мнение, что поводов для возвращения России в G-8 еще нет. Меркель связала возвращение России в «восьмерку» с реализацией Минских соглашений - «Если мы добьемся успеха, то, конечно, у нас будет другая ситуация» - заявила она.