GREGORIAN OPERA «ENCHANTED MIRROR» («ЗАЧАРОВАННОЕ ЗЕРКАЛО»). KSANA & «VOICES OF ENIGMA»

Когда заканчиваются игры за престол, из тени выходит настоящая Королева и ей принадлежит весь мир! Кто она – невинный ангел или порочный демон? Закончится ли вечное противостояние мужского и женского, силы и красоты? – поведают зеркала…

Аутентичное живое исполнение собственных авторских произведений и любимых миллионами хитов — «Depeche Mode», «Duran Duran», «Enigma», «Limp Bizkit», «The Beatles», «Rammstein», мистика григорианского хорала, колоритная «этника» и многогранный «нью-эйдж» ставят «Enchanted mirror» в разряд лучших мировых музыкальных шоу.

Вместе с чарующими, загадочными голосами хора «Voices of Enigma» контрастно звучит сильный, восхитительный голос российско-американской певицы Ksana, приглашенной специально для участия в проекте компанией «Sandman entertainment». В интервью харизматичная певица признается, что участие в шоу — настоящий эксперимент!

На глазах зрителей происходит рождение удивительного жанра. «Gregorian-Opera» – уникальный синтез рок-оперы, на стыке «нью-эйдж», «этно», «индастриал», альтернативной музыки, эстрады… В результате – неповторимый эффект жанровой полифонии.

Свежее концептуальное решение, 20 ярких номеров в режиме нон-стоп, великолепная музыкальная история, украшенная визуальными спецэффектами впечатляют. «Enchanted mirror» — тот самый случай, когда шоу еще не закончилось, но уже хочется продолжения!