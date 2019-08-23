Диетолог рассказал, как правильно есть арбузы

Врач-диетолог Евгений Крылов рассказал, что даже столь полезное и популярное лакомство, как арбуз может навредить здоровью, если употреблять ягоду неправильно. Интервью с врачом публикует издание «Вечерняя Москва».

По словам Крылова, арбуз из-за большого количества фруктового сахара, может привести к набору лишних килограммов, поэтому употреблять его лучше до 19.00. Помимо этого с осторожностью стоит отнестись к этому фрукту и людям, имеющим проблемы с почками, так как арбуз повышает фильтрационную способность почек и больным с хронической и терминальной стадиями почечной недостаточности стоит посоветоваться с врачом прежде, чем купить арбуз.

Что касается пользы для здоровых людей главного осеннего фрукта, то она несомненна. Арбуз, благодаря большому количеству пектина, отлично очищает организм от накопившихся шлаков. Волокна ягоды забирают на себя вредные вещества из организма, помогая ему очиститься и восстановить иммунитет.