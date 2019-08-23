Гисметео, прогноз погоды: синоптики рассказали, придёт ли в Россию Бабье лето

После природных аномалий, который этим летом обрушились на Россию, когда климат в буквальном смысле этого слова взбесился, многие опасаются, что и традиционного Бабьего лета может в 2019 году просто не быть.

Однако, как утверждают синоптики Гисметео, несмотря на стирание температурных границ между арктической зоной планеты и экватором, что привело к блокированию западно-восточных процессов, а также усилению меридиональной составляющей, когда смена климатических фронтов происходит с севера на юг или наоборот, вызывая аномальную жару на севере и осень посреди лета на юге, Бабьему лету всё-таки быть.

Бабье лето в Сибири и на Урале. Прогноз Гисметео

По прогнозу Гисметео, в 2019 году, Бабье лето на Урале наступит не раньше, но и не позже 10-12 сентября, при этом его продолжительность по разным данным, может составить от 5 до 10 дней, а тёплая погода будет чередоваться с прохладной. Так, в Тюменской области в период с 12 по 14 сентября ожидается плюс 14-16; с 15 по 17 сентября – плюс 11-13, осадки; с 18 по 20 сентября – 15-17 градусов выше нуля.

Тёплым ожидается Бабье лето на Среднем Урале. Здесь в формировании климатической обстановки главную роль сыграют западные ветра, дующие с Атлантического океана. По прогнозу Гисметео, в Екатеринбурге в середине первого месяца календарной осени воздух на своих пиковых значениях прогреется до плюс 18-20. Правда, периодически будут идти моросящие дожди, да и само Бабье лето продлится максимум 5 дней. Аналогичным по температурному фону и продолжительности ожидается Бабье лето в Челябинские и Магнитогорске, а также на большей части Пермского края.

А вуот в южной части Сибири осеннее солнце начнёт по-летнему разогревать температуру под конец сентября, тогда же здесь, согласно предварительному прогнозу Гисметео, и наступит Бабье лето. В частности, ожидается, что в регионы, расположенные между Уральскими горами на западе и руслом Енисея на востоке, в период с 23 по 27 сентября будет тепло и без осадков. В Новосибирске и Омске метеорологи прогнозируют в этот период плюс 14-16, при этом на солнце в дневные часы воздух может прогреться и до 20 градусов выше нуля.

В Томске и Кемерово Бабье лето порадует местных жителей солнечной погодой чуть раньше – примерно с 18 по 24 сентября, когда столби термометров поднимутся до плюс 15-16.

Гисметео. Когда наступит Бабье лето в Центральной России и Москве?

По прогнозу Гисметео, наступит Бабе лето и в Европейской части России. При этом, пока назвать точные даты его прихода специалисты Гисметео не могут. Предположительно, это произойдёт во второй половине первого осеннего месяца. Если же анализировать многолетние наблюдения за погодой, то потепление можно ждать примерно 20-22 сентября, когда на погоду почти на всей территории Центральной России – от бассейна Волги в верхнем течении и до её притоков – окажет влияние антициклонический фронт, который придёт предположительно с Атлантики.

Тёплые воздушные массы примерно на 5-10 дней поднимут температурный фон до плюс 17-20 в Туле, Смоленске и Рязани. Похожая погода также ожидается в городах Золотого кольца России. Например, солнечно и без осадков в середине последней декады сентября будет в Сергиевом Посаде и Переславле-Залесском, в Ярославле и Ростове Великом, в Костроме и Суздале.

Примерно в те же сроки ожидается Бабье лето и в Москве. Но и здесь синоптики Гисметео не торопятся называть время его наступления. Но то, что произойдёт это в сентябре, метеорологи не сомневаются.

Народные приметы о дате наступления Бабьего лета

Существуют две противоречащие друг другу народные приметы. Одна из них гласит, что Бабье лето наступает 12-14 сентября. Другая – говорит о том, что Бабье лето приходит только после осеннего равноденствия – астрономического явления в Северном полушарии, то есть 22-23 сентября. На самом деле причиной таких противоречий служит явление ложного Бабьего лета.

Важно не путать просто хорошую погоду в сентябре и само Бабьего лета. Это не связанные между собой явления. На самом деле отличить их просто – Бабье лето всегда наступает только после периода похолоданий.

Существуют и народные высказывания по поводу молодого и зрелого Бабьего лета. При этом сроки возникновения серьёзно раздвигаются — Бабье лето может наступить в период с 28 августа по 27 сентября.

На самом деле, как объясняют метеорологи, это связано с тем, что в разных регионах нашей страны границы осени отличаются, поэтому и так сильно разнятся даты наступления Бабьего лета. Кроме того, следует помнить, что Бабье лето в 2019 году не так ярко соответствует народным приметам из-за сильного изменения климата, которое наблюдается на планете все последние годы. Поэтому, когда и где точно наступит Бабье лето, мы узнаем всего за несколько дней до его прихода.