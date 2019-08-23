Глава Минтранса рассказал, когда пойдут поезда в Крым

Как рассказал российский министр транспорта Евгений Дитрихт в ходе поездки в Севастополь, поезда в Крым с материковой части России пойдут уже в конце текущего года, что соответствует графику.

«Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя намечалось замкнуть с остальной частью России в конце этого года, и это будет сделано», - сообщил Дитрих. Чиновник к данному моменту затрудняется сказать, кто именно будет оператором перевозок.

Напомним, что Крымский мост представляет собой сооружение через Кречинский пролив длинной 19 километров. Годом ранее в мае 2018 российский президент Владимир Путин открыл автомобильное движение по мосту. Напомним, автобан был открыт с опережением графика.

Железнодорожное сообщение будет открыто в декабре, именно на этот период запланирован проезд первого поезда.