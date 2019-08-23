Китай отказался обсуждать с Россией и США проблемы вооружения

Пекин не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с Россией и США по контролю над вооружениями, передает RT. С подобным заявлением выступил постпред при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совета безопасности организации.

По словам дипломата, Китай занял подобную позицию из-за того, что ранее Пекин неоднократно озвучивал свою точку зрения по переговорам о контроле над вооружениями и в настоящее время КНР не видит необходимости «в трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями и не будет принимать участие в них». Цзюнь напомнил, что Китай придерживается позиции по сохранению «существующего режима контроля над вооружениями».

Также постпред Китая при ООН обратился с призывом к США воздержаться от размещения новых ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.