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Курс доллара: рубль сегодня может обрушиться

Москва, 23.08.2019
  • Курс доллара: рубль сегодня может обрушиться

Дмитрий Рогулин/ТАСС

После разворота рубля, который произошёл в последние дни, сегодня глава ФРС Джеромом Пауэлл может вернуть рынки к реальности, обрушив нацвалюту. Сейчас на Московской бирже курс доллара торгуется по 65,69 руб., курс евро составляет 72,68 руб. Но уже очень скоро всё может резко поменяться после сегодняшнего выступления в Джексон-Хоуле главы американского регулятора. По мнению экспертов, именно его слово будет решающим и на него будут реагировать рынки, рисковые активы, в том числе и российский рубль.

А рынки ждут хотя бы гёгкого намека на то, что центробанк США продолжит снижение ставок, в этом году. Даже если не будет слово «сентябрь», рынкам хватит уже этого, далее они сами «додумают». При этом Пауэлл находится в очень непростой ситуации, с одной стороны на него давит Трамп, с другой - ему надо в условиях стабильно развивающейся экономики обосновать снижение ставок и при этлом не быть упрекаемым за то, что он находится на коротком поводке у Трампа.

В любом случае инвесторы сегодня могут быть очень разочарованы, а рубль ждёт негативная реакция. Дело в том, что Пауэлл, возможно, сам не знает, что сейчас нужно предпринимать, и не хочет впоследствии оказаться заложником собственных слов.

Даже его коллеги по ФРС, кто в ранее выступал за снижение ставок, говорят сейчас об отсутствии доводов в пользу дальнейшего смягчения. Тем самым Пауэлл в очередной раз попадают в ситуацию, когд его слово станет решающим. 

Как пишет Reuters, даже если Пауэлл будет придерживаться уже озвученной позиции о том, что снижение ставки в июле было «корректировкой политики в середине цикла», сохранив различные варианты действий на будущее, он все равно разочарует рынки, спровоцировав огромную турбулентность. А ведь рынки, которые находятся в ожидании сразу трех снижений ставки, в итоге могут не получить «ни одного».

Таким образом, каждая минута молчания Пауэлла будет стоить рублю очень дорого. Рыночные площадки уже частично отыграли будущие пакеты мер стимулирования в том же Китае, а также частичное смягчение политики в еврозоне в сентябре. К тому же повод для фиксации даёт и саммит G7 во французском Биаррице, который пройдет 24-26 августа, где президент США Трамп может выкинуть очередной фортель, который может всё перевернуть с ног а голову.

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