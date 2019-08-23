Курс доллара: рубль ждет важное событие

Накануне вечером российский рубль растерял практически весь свой рост, а доллар и евро соответственно смогли отыграть большую часть дневных потерь. Так, к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара составил 65,73 руб., что всего на 2 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро составил 72,8775 руб., подешевев на 5 коп.

По мнению большинства аналитиков, нацвалюта после умеренного укрепления в первой половине торгов четверга к вечеру стала резко терять свои преимущества по отношению к доллару и евро. Произошло это из-за падения цен на «чёрное золото», а также на заявления главы ФРС Канзас-Сити Эстера Джорджа, которая ясно дала понять, что не поддерживает снижение ставки.

Вечером 22 августа октябрьские контракты на нефть марки Brent рухнули более чем на 1% - до 59,64 долл. за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI также упала более чем на 1% - до 55,05 долл. за баррель.

Напомним, Джордж, которую не без оснований считают главой «ястребов» американского центробанка, в интервью Bloomberg сказала, что, исходя из текущего состояния экономики США, время для снижения ставки пока не пришло. При этом она призналась, что разделяет опасения рынка по поводу неопределенности в мировой экономике, но подчеркнула, что у ФРС есть чёткая задача – содействовать максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности, и именно на ней и нужно сосредоточиться.

В свою очередь хозяин Белого дома США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал ФРС, которая, по его мнению, не дает американской экономике необходимую поддержку.

Если же вернуться к рублю, то примечательно, что накануне нацвалюта оказалась аутсайдером среди валют emerging markets, которые в большинстве своем демонстрировали рост.

Как считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка, против рубля в четверг сыграли развернувшиеся вниз цены на нефть. Несмотря на это, напоминает эксперт, у нацвалюты есть очень важный внутренний фактор поддержки, который может сыграть свою роль в ближайшие дни. Это, по его мнению, валютные продажи экспортёров для выплаты налогов в августе, пик которых придётся на начало следующей недели. Поэтому, как прогнозирует Зварич, курс рубля в ближайшее время вернётся в диапазон 65,0-65,5 руб., в котором он находился большую часть первой половины августа.

«Именно этот коридор станет актуальным для рубля в ближайшие дни», – резюмировал эксперт.

Юрий Кравченко из «Велес Капитала» считает, что поддержку рублю некоторое время будет оказывать конвертация валютной выручки, однако вскоре внимание инвесторов сконцентрируется на симпозиуме в Джексон-Хоуле, где сегодня ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. От того, что он скажет зависит настроению инвесторов.

«Так что делать прогноз по курсу рубля я бы пока не стал, так как после проведения основных налоговых платежей динамика нацвалюты вновь будет полностью определяться аппетитом к риску на глобальных площадках», - полагает Кравченко.

А вот аналитики Sberbank CIB продолжают верить в перспективы рубля. По их мнению, опубликованные во Франции и ФРГ индексы PMI, которые оказались лучше, чем ожидалось, ослабили опасения, что замедление экономического роста в Европе усиливается. При этом ЕЦБ, судя по всему, вскоре примет дополнительные меры для стимулирования экономики еврозоны. Принимая во внимание все эти факторы, а также с учетом того, что уже сегодня Пуэлл, как ожидается, подтвердит «мягкий» настрой американского центробанка, можно рассчитывать на сравнительно позитивное восприятие риска.

Кроме того, как предполагают аналитики Sberbank CIB, российские экспортеры продолжают продавать иностранную валюту в больших объемах, а это дает основания предполагать, что рубль в ближайшее время может подорожать до 65,3 руб. за доллар и даже, возможно, протестировать отметку 65 руб.