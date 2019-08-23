Малый и средний бизнес будут кредитоваться совершенно иначе

Кажется, удалось сделать что-то путное

В регулятивной «песочнице» Банка России прошел тестирование новый механизм выдачи кредитов компаниям малого и среднего бизнеса. Как говорится в сообщении регулятора, теперь кредитные организации смогут оценивать кредитоспособность потенциальных заемщиков, используя информацию от операторов фискальных данных о выручке предпринимателей, сведения об их операциях по расчетному счету, данные их контрагентов и прочее.

Новая площадка была создана для оценки и апробации инновационных финансовых технологий, применение которых требует изменений в регулировании. Данный сервис позволит малому и среднему бизнесу получить предложение по кредиту дистанционно. Банк сможет оценить кредитоспособность заемщика без обязательного использования его официальной отчетности – на основе данных об объеме выручки по онлайн-кассам и иной информации, полученной с согласия клиента. Это поможет ускорить принятие решения и сократить время на выдачу кредита.

У банков также появится возможность в режиме онлайн осуществлять мониторинг кредитного риска на основе получаемой информации. Внедрение сервиса будет способствовать увеличению объемов кредитования малого и среднего бизнеса и улучшению качества таких кредитных портфелей. Сейчас предложения об изменении законодательства находятся на регистрации в министерстве юстиции.

Совершенствование механизма выдачи кредитов малому и среднему бизнесу радует и должно поддержать тенденцию роста объемов выдаваемых из года в год кредитов этой категории предпринимателей, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Так, 6.8 трлн рублей в 2019 году, 6 трлн в 2018-м, 5.4 трлн в 2017-м, 4.7 трлн в 2016-м. Тенденция к спаду объемов кредитования, которая наблюдалась в период с 2013 по 2016-й года, преодолена во многом за счет активности топ-10 банков, умеющих и любящих выдавать кредиты МСБ. Это Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Уралсиб, Зенит, Промсвязьбанк, Ак Барс Банк, СКБ Приморья Примсоцбанк, Кубань Кредит.

Видно, указывает эксперт, что этот список неоднороден, в лидеры вышли некоторые региональные банки, тогда как другие вообще не представляют, зачем им такой кредитный портфель, когда можно зарабатывать стабильно на других операциях, например, на межбанковском кредитовании. Новый механизм оценки платежеспособности небольших компаний с помощью анализа их выручки и счетов мог бы облегчить анализ заемщиков для таких банков и дать импульс этому рынку, скажем, в виде роста до 7,1 трлн рублей по итогам 2020 года.

В результате, полагает Илья Жарский, может вырасти и уровень жизни в стране, так как именно малый бизнес создает большинство услуг и обеспечивает логистику многих товаров, которые домохозяйства приобретают в повседневной жизни. Развитие электронных касс сделало возможным анализ выручки предприятия в реальном времени, а уже по одному этому показателю можно зачастую увидеть, хорошо идут дела у юрлица, или есть какие-то странности, которые нужно проверить. Особенно это работает при первичном отборе, когда нужно проанализировать сразу несколько тысяч юрлиц и отобрать из них наиболее жизнеспособные.

Выдача кредитов МСП растет двузначными темпами

Что касается статистики, отмечает эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский, второй год выдача новых кредитов субъектам МСП растет и не просто, а двузначными темпами. Так, в 2018 году российским банкам удалось увеличить кредитование МСП на 11,4%, таким образом банки выдали 6,8 трлн рублей кредитов. Отметим также, что доля просроченной задолженности при этом снизилась – с 14,9 до 12,4%. Все цифры говорят о положительной динамике.

Однако, уверен эксперт, проблема в секторе по-прежнему есть. Если со средним бизнесом дела обстоят лучше, то тоже самое нельзя сказать про малый бизнес — многие банки все так же без особого восторга относятся к взаимодействию с малым бизнесом. Почему, ответ довольно прост: малый бизнес в основном нуждается в небольших, по сравнению со средним и крупным бизнесом, суммах, при этом риск невыполнения обязательств по кредитам у такого бизнеса значительно выше. Ко всему прочему малый бизнес часто сталкивается с проблемой залога — таким компаниям просто нечего предложить банку.

Выходит, делает вывод Дмитрий Иногородский, что новый механизм оценки кредитоспособности — очень приятная новость для малого бизнеса. Ведь в современных реалиях время – самый ценный ресурс и любая возможность его сэкономить будет восприниматься положительно. Даже для физлица получение справки с работы по форме банка или 2-НДФЛ связано с рядом архаичных условностей и требует затрат времени и сил. Что же говорить про малый бизнес, которому для получения кредита необходимо подать в банк гораздо более внушительный пакет документов.

Проплыть над подводными камнями

Безусловно, полагает аналитик, если данный механизм заработает в полном объеме, это будет способствовать росту кредитования в бизнес среде. Ведь малый бизнес часто нуждается в небольших кредитах, однако у такого бизнеса нет времени, которое необходимо потратить на сбор больших пакетов документов, а вот ситуация, когда можно прийти в банк, за пару часов подписать договор, получить деньги на счет и пойти работать дальше – гораздо более привлекательна. Да и сами банки смогут точнее и быстрее проводить скоринг, что позволит сделать процесс общения с кредитозаемщиками более точечный и индивидуальный.

Из «подводных камней» Дмитрий Иногородский отмечает возможность расхождения цифр, все же в нашей стране есть разные системы «оптимизации налогообложения» и в случае, если банк найдет серьезную разницу между счетами и налоговыми отчетами, это может создать проблемы (в том числе и с налоговой). Отсюда вытекает еще один плюс для экономики – больше легализации бизнеса и более прозрачные финансовые потоки. Таким образом, если данная система эффективно заработает и повысит объем кредитования МСП, то можно ожидать появления аналогичной системы и в сфере кредитования физических лиц.