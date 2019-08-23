Зеленский заявил о скором обмене удерживаемыми лицами

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией может состоятся в ближайшие дни. «Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать. Я лично работаю над этим вопросом, и прошу СМИ: пожалуйста, без слухов. Я работаю над этим уже два месяца. Дайте мне выполнить свою работу. Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных, моряков, что мы закончим войну. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит и кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело» - заявил Зеленский журналистам в Киеве.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, близкие к участникам переговорное процесса, писала, что в настоящее время переговоры о выдаче удерживаемых обеими сторонами лиц вышли на финальную стадию. При этом утверждалось, что уточняются списки для обмена. Предположительно, среди них могут быть как просто задержанные с обеих сторон, но и осужденные.