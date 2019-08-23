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Пользователей Apple предупредили о фишинговой атаке

Москва, 23.08.2019

Эксперты ESET – специальной антивирусной компании – выпустили экстренное предупреждение для пользователей Apple о фишинговой атаке, которая направлена на получение персональных данных и доступа к банковским счетам пользователей «яблочной» продукции.

Согласно информации, размещённой на сайте компании, неизвестные злоумышленники рассылали письма, в которых требовали от пользователей Apple провести верификацию персональные данные после недавнего восстановления доступа к Apple ID.

В момент переходе по ссылке из письма пользователь попадал на фишинговый сайт с формой для ввода данных, замаскированный под официальную страницу Apple.

Однако после ввода своего электронного адреса и пароля от личного кабинета, на экране появлялось уведомление, что привязанная к Apple ID карта заблокирована. Тогда пользователю предлагалось ввести всю личную информацию, а также реквизиты банковской карты.

По мнению ESET целью этой атаки является получение персональных данных, а также получение доступа к банковским счетам пользователей.

В этой связи специалисты ESET рекомендуют пользователям проверять корректность URL-адреса сайта и наличие SSL-сертификата; ни в коем случае не вводить личную и платежную информацию на формах, а также использовать только надежные, проверенные антивирусные решения с функциями антифишинга и антиспама.

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