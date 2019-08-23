Прогноз погоды на 7 дней: в Гидрометцентре рассказали о погодных метаморфозах последней недели лета

Лето-2019, которое началось с многочисленных сюрпризов и погодных метаморфоз ими же и заканчивается. Последняя неделя календарного лета подарит жителям Русской равнины очередные сюрпризы и удивит своим непостоянством.

Гидрометцентр. Погода на курортах Крыма и Краснодарского края. Прогноз на 7 дней

В период с 26 августа по 1 сентября, по прогнозу Гидрометцентра, в Крыму погодную обстановку будет формировать пониженный фронт атмосферного давления. Однако температура будет очень комфортной для пляжного отдыха, в том числе в вечернее время суток.

На Южном берегу Крыма – от мыса Айя до горы Кара-Даг – будет солнечно и без осадков. В последнюю неделю календарного лета средняя дневная температура воздуха в Форосе, Ялте, Массандре и Гурзуфе составит плюс 26-29, ночная - 22-24. Небольшой дождь ожидается во вторник, 27 августа. Безветренно и жарко будет в Судаке и Алуште. Но здесь в начале недели также возможны осадки и небольшое волнение на море.

В Керчи в ближайшие 7 дней переменная облачность, возможны кратковременные осадки. В ночное время суток плюс 22-24, лёгкий северно-западный бриз. С 26 по 28 августа днём – плюс 28-30. В период с 29 августа по 1 сентября дождей не ожидается, ночью - плюс 20-22, в дневные часы ясно, в тени плюс 25-27. Вода на всём крымском полуострове будет относительно тёплой, как днём, так и ночью – 20-22.

А вот на курортах Краснодарского края неожиданно похолодает. Так, в Сочи, Адлере и Лазаревском, по прогнозу Гидрометцентра, в начале неделе плюс 24-26, возможны осадки, ветер и холодные течения в море. Дара в на сочинские курорты вернётся ближе к следующим выходным, когда воздух прогреется до 29 градусов выше нуля.

А вот в Геленджике и Новороссийске погодная обстановка будет благоприятной всю последнюю неделю этого лета. В ближайшие 7 дней здесь солнечно, ясно, плюс 28−30, вода в море на побережье нагреется до 25-27.

Погода на 7 дней в городах Поволжья. Прогноз Гидрометцентра

По прогнозу Гидрометцентра, в период с 26 августа по 1 сентября в городах Поволжья температура воздуха будет немного снижаться почти каждый день. Например, в Казани, где ещё в начале этой недели было плюс 30, в понедельник, 26 августа уже всего плюс 19, малооблачно, но без осадков. Во вторник, 27 августа, плюс 16-17, облачно и небольшой дождь. В среду и четверг – плюс 14-15 и сильный ливень.

В Саранске и Чебоксарах завершение лета-2019 будет не таким стремительным, но начало осени жители этих городов встретят почти такой же погодой, как и их соседи – 1 сентября ожидается пасмурно и плюс 17-18. Всю неделю будут идти дожди, которые будут сопровождать сильные порывы ветра.

Аналогичная погода ожидается в Нижнем Новгороде и Ярославле. Правда, дождливых дней здесь в предстоящие 7 дней будет поменьше. Зато и столбики термометров к началу сентября упадут до плюс 14. В Самаре лето будет уходить постепенно. Так, 26 августа – плюс 22, 27 августа – плюс 21. В период с 28 августа по 2 сентября – 16-18, облачно с прояснениями.

Гидрометцентр. Прогноз погоды в СПб и Москве на 7 дней

По прогнозу Гидрометцентра, в Санкт-Петербурге ближайшие 7 дней будет пасмурно, но относительно тепло. В понедельник, 26 августа – днём плюс 22-23. Ночью также комфортно плюс 15-17. В середине недели балтийский циклон немного испортит климатическую обстановку в городе на Неве. Однако сильных дождей не будет, а термометры ниже плюс 19-21 не покажут.

Комфортно последнюю неделю этого лета будет в Москве. По прогнозу Гидрометцентра, погодные метаморфозы ожидают всех 26 и 27 августа, когда столбики термометров покажут 21-23 градусов выше нуля. Со среды немного похолодает – будет солнечно, но всего плюс 15-17. Однако закончится календарное лето-2019 вполне комфортными плюс 22-23, что даже выше климатической нормы для последней недели августа.