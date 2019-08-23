Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытание американской ракеты

Глава российского государства Владимир Путин поручил Минобороны РФ и МИД РФ подготовить симметричный ответ на испытания ракеты, которые США провели 19 августа и которые нарушают положения ДРСМД.

В ходе заседания Совбеза РФ президент РФ подчеркнул, что наша страна и ранее располагала данными о том, что Вашингтон длительное время занимается созданием оружия, запрещенного по Договору РСМД. Именно по это причине, в Пентагоне провели «пропагандистскую кампанию» о том, что РФ якобы не соблюдает договор, чтобы в дальнейшем выйти из него, передаёт РИА Новости.

«Истинные замыслы Вашингтона – избавиться от ограничений и развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет», – сказал Путин, добавив, что Москва остаётся открытой к равноправному и конструктивному диалогу с Вашингтоном для восстановления доверия и укрепления международной безопасности.

Напомним, 19 августа стало известно, что с мобильной установки на острове Сан-Николас (Калифорния) США провели запуск крылатой ракеты. По заявлению американского военного ведомства, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров, что противоречит ДРСМД.

Как подчеркнул президент РФ, ранее в США это упорно отвергали, утверждая, что использованная ими сейчас мобильная пусковая установка якобы не способна производить пуски крылатых ракет морского базирования «Томагавк».

«Теперь же факт нарушения налицо, оспаривать его бесполезно – США сами об этом рассказали всему миру. Возникает вопрос, что теперь будет размещаться в Румынии и Польши – системы ПРО или ракетные ударные комплексы большой дальности?», – резюмировал Путин.