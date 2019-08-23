Стали известны регионы с самыми богатыми чиновниками

Самые богатые чиновники в России проживают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском 133 тысячи рублей. Управленцы этих регионов получают 133 тысячи и 97 тысяч рублей соответственно, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Самые низкие зарплаты получают чиновники в Псковской области и Забайкальском крае.

Если считать в абсолютном выражении, то «самые богатые» чиновники на Ямале получают в 7 раз больше своих коллег из Пскова.

Росстат также сообщает, что чиновники 14 российских регионов зарабатывают больше, чем среднестатистического местного жителя.

Ведомство уточняет, что в регионе-лидере рейтинга чиновничьих зарплат ЯНАО, управленцы получают в три раза больше жителей края. Аналогичные показатели зафиксированы на Крайнем Севере, в Калининграде и Крыму.

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то средний доход чиновников здесь равен 91 тысячи рублей 56 тысяч рублей соответственно.