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Стали известны регионы с самыми богатыми чиновниками

Москва, 23.08.2019

Самые богатые чиновники в России проживают в  Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском 133 тысячи рублей. Управленцы этих регионов получают 133 тысячи и 97 тысяч рублей соответственно, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.  

Самые низкие зарплаты получают чиновники в Псковской области и Забайкальском крае.

Если считать в абсолютном выражении, то «самые богатые» чиновники на Ямале получают в 7 раз больше своих  коллег из Пскова.

Росстат также сообщает, что чиновники 14 российских регионов зарабатывают больше, чем среднестатистического местного жителя.

Ведомство уточняет, что в регионе-лидере рейтинга чиновничьих зарплат ЯНАО, управленцы получают в три раза больше жителей края. Аналогичные показатели зафиксированы на Крайнем Севере, в Калининграде и Крыму.

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то средний доход чиновников здесь равен 91 тысячи рублей 56 тысяч рублей соответственно.

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