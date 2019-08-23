Трамп обсудит с Меркель зависимость от российского газа

На предстоящем в в Биаррице саммите G7, который пройдет 24–26 августа, президент США Дональд Трамп намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возрастающую зависимость от российского газа, пишет «Коммерсантъ».

Новость сообщал журналистам высокопоставленный представитель американской администрации, имя которого не раскрывается. Источник в частности заявил, что помимо энергетической безопасности, Меркель и Трамп особое внимание уделят торговле.

«Торговля будет очень важной темой, также они обсудят энергетическую безопасность и зависимость Германии от российских источников газа»,— добавил чиновник.

Напомним, Вашингтон является последовательным противником российского газопровода «Северный поток-2». США объясняют свою позицию опасениями потери Европой энергетической независимости после вступления газопровода в строй. Однако ряд специалистов отрасли считает, что Соединенные Штаты намерены выйти на европейский рынок со своим СПГ, в этой связи в июле были введены санкции против компаний—участников строительства трубопровода.