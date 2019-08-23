Трамп потребовал от Apple и других американских компаний уйти из Китая

Глава Белого дома Дональд Трамп потребовал от всех американских компаний незамедлительно покинуть Китай.

«Нашим великим компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — президент США в своём микроблоге в Twitter.

Так американский лидер отреагировал на то, что Пекин ввёл дополнительные ввозные пошлины на импортную продукцию из США на общую сумму в 75 млрд долл. Пошлины введут в два этапа. Так, 1 сентября 2019 года будут введены 5% пошлины на поставки соя-бобов и нефти из США, а с 15 декабря возвращена 25% пошлина на американские автомобили.

Трампа это привело в бешенство. В своём сообщении в Twitter он пояснил, что, Поднебесная «украла американскую интеллектуальную собственность». По его словам, США теряют сотни миллиардов долларов в год», а Китай намерен продолжать это делать.

«Я этого больше не могу допускать! Нам Китай не нужен, нам будет намного лучше без него», – подчеркнул Трамп, пообещав, что в ближайшее время даст жёсткий ответ на новые пошлины Пекина.

Ранее Дональд Трамп обратился непосредственно к руководству Apple с призывом незамедлительно покинуть Китай.

«Китай потерял 2 млн рабочих мест в прошлом месяце, потому что все переезжают — люди, компании переезжают в страны без пошлин. Они потеряли 2 млн рабочих мест за очень короткое время. И потеряют еще больше. Если бы я не помогал определенным компаниям — американским компаниям, как Apple — я могу помочь им, но только на время, пока они не сделают то, что должны сделать, что означает покинуть Китай... Если бы я им не помог, у них были бы серьезные проблемы», — заявил президент США во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

При этом он не уточнил, в чем заключается его помощь компании из Купертино.

В любом случае американские акции отреагировали фронтальным снижением на очередной виток торговой войны.