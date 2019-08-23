Ученые рассказали об опасности питья воды из пластика

Ученые заявляют, что с водой, которая храниться в пластиковых бутылках, в организм человека попадают частицы микропластика, что само по себе опасно для здоровья, сообщает РИА «Новости».

При этом с мнением ученых не согласны представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые считают, что попадающие в организм частицы микропластика не могут навредить здоровью.

В этой связи в научной среде все чаще звучат призывы о более глубоком изучении воздействия «микрочастиц пластмасс на здоровье, поскольку эти частицы присутствуют везде, в том числе в воде, которую мы пьем», говорится в сообщении ВОЗ.

«Нам также нужно остановить рост пластикового загрязнения во всем мире», - приводит ВОЗ слова главы департамента ВОЗ по общественному здравоохранению доктора Марии Нейры. Она подчеркивает, что тонны пластика сегодня загрязняют мировой океан.