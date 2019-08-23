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В Германии выступили за присоединение России к G7

Москва, 23.08.2019

Кристиан Линднер – глава Свободной демократической партии (CвДП) ФРГ – выступил за скорейшее присоединение РФ к формату G7. По его мнению, необходимо вновь сделать диалог с РФ более интенсивным.  При этом он убеждён, что сейчас нет никакого смысла в том, чтобы страны G7 «обсуждали между собой, какой плохой президент Путин, а мы все хорошие», передаёт РИА Новости

Кроме того, Линднер убеждён, что нужно разговаривать друг с другом о противоречиях именно тогда, когда возникают какие-то конфликты или сложные противоречивые ситуации.

«Именно по этой причине РФ вновь надо участвовать в обсуждении в формате «G7 + 1». Это предпосылка для ослабления напряжённости в мире», – резюмировал немецкий политик, добавив при этом, что в вопросе санкций никаких уступок России быть не должно.

Напомним, накануне Мария Захарова – официальный представитель российского внешнеполитического ведомства – оценила предложения, которые звучат от разных мировых лидеров по восстановлению формата G8 с участием РФ. По её мнению, всё это пока выглядит как-то несерьёзно. При этом она пояснила, что мировым лидером нужно говорить не о намерениях, а о форме.

«Ну а пока, это, конечно, несерьезная форма, так не дела делаются, – подчеркнула дипломат. – Нам важно услышать и понять, что хочет сам формат, о чём могут договориться его члены. И уже только после этого России должны быть сделаны соответствующие, которые мы уже рассмотрим».

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