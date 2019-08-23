В Минэкономики предрекли тотальную торговую войну

ВТО отдыхает

По мнению директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерины Майоровой, обсуждаемое сейчас между США и Китаем торговое соглашение выглядит очень сомнительно с точки зрения соблюдения базовых норм ВТО. Как заявила чиновник в интервью «Интерфаксу», этот договор несет риски потенциальной торговой войны всех против всех.

«Понятно, что только на основе заявлений в СМИ нельзя делать выводы, но то, как это звучит, очень плохо сочетается с правилами ВТО. Причем с самыми базовыми правилами о предоставлении режима наибольшего благоприятствования — это режим, который гарантирует, что иностранные партнеры (экспортеры или импортеры) не будут дискриминироваться, что вы будете давать кому-то режим лучше, чем всем остальным членам ВТО… Китай обещает купить американские товары, но не обещает купить наши товары и товары других стран ВТО в пропорциональном объеме», — пояснила она.

«Могут быть и другие варианты, и самый плохой из них — если сделка будет нарушать нормы ВТО, но ее участники сделают вид, что ВТО вообще ни при чем. Тогда, в отсутствие эффективных правовых механизмов принуждения к исполнению обязательств, может быть спровоцирована просто тотальная торговая война. Если у нас будет два крупных участника мировой торговли, которые поставят себя над ее правилами, то это фактически будет война всех против всех», — представитель МЭР.

Практически любой исход торговой войны между США и Китаем несет риск не только мировой экономике, но и угрозы для российской, соглашается главный стратег компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров. Действительно, говорит он, по правилам Всемирной торговой организации ни одна страна-участница не должна получать торговых привилегий, обходя при этом другую страну. Если Китай и США подпишут договор и сгладят торговый конфликт, который начался еще в мае 2018 года, могут возникнуть проблемы из-за дисбаланса торговли и предпочтения товаров только одной страны, игнорируя другие.

Это несет вред российской экономике, которая после санкций США и Европы увеличила число сделок с азиатскими партнерами, повторяет эксперт. Но и торговая война существенно вредит рублю и понижает нефтяные котировки, отмечает эксперт.

Америка не намерена отступать

После провальных переговоров между США и Китаем, которые прошли в Пекине в конце июля, страны серьезно ужесточили риторику и пока о договоренностях не может идти речи, продолжает Дмитрий Александров. Сначала напряженная ситуация привела к падению курса юаня, в начале августа китайской валюты продолжил падение ниже психологический отметки в семь юаней за доллар.

Народный банк Китая не стал останавливать столь стремительный обвал национальной валюты. Американская сторона обвинила его в манипуляции валютой, рассказывает он. После этого Трамп заговорил о новых пошлинах на товары торговых оппонентов, но немного позже их решено было ввести не в конце августа, а в декабре. В свою очередь Китай предложил своим бизнесменам перестать покупать сельскохозяйственную продукцию США, что было серьезным ударом для американской стороны. При этом, заключает аналитик, сейчас обе страны находятся в состоянии торговой войны, и до конца сентября мало вероятен какой-либо диалог между враждующими.

Как считает, в свою очередь, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, передел системы мировой торговли выглядит неизбежным следствием американской проблемы дефицитов. Июльское соглашение по американскому лимиту заимствований устанавливает возможность роста новых заимствований на уровне 320 млрд долл. до 31 июля 2021 года. Таким образом, американские власти берут курс на постепенное снижение темпов прироста долга и двойного дефицита США.

Без поддержки других стран – торговых партнеров США эта проблема не решаема, уверен эксперт. Учитывая необходимость такой поддержки, вся система – которая сейчас управляется в рамках ВТО — должна быть пересмотрена. Это не торговая война, это можно назвать капитуляцией прежней системы торгово-финансовых отношений.

Определенные силы в экономике и политике вероятно, хотели бы любыми средствами поддерживать эту систему как можно дольше, заключает Александр Осин. Но администрация Дональда Трампа по-прежнему целенаправленно ведет политику экономического оздоровления, пусть и ценой повышения долгосрочных инфляционных рисков, снижения доли и роли ряда ключевых на данный момент секторов американской экономики, зависимых от низких требований к потенциальной доходности вложений, связанных с финансами, торговлей, высокими технологиями.