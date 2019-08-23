В Роструде рассказали о длинных выходных осенью

Как рассказали чиновники Роструда, в конце осени россиян ждут длинные выходные, которые продлятся с субботы 2 ноября по понедельник 4 ноября включительно, сообщает ТАСС.

Праздники продлятся непривычно долго из-за того, что День народного единства выпадает в 2019 году на понедельник, который и будет нерабочим, напомнили в ведомстве.

Календарь праздничных дней на 2020 год был утвержден в июле. Согласно графику россияне в будущем году будут отдыхать 8 дней в январе. Позже работающих граждан России ждут четыре длинных выходных дня с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, а также с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Ранее Минтруд сообщил, что каждый сотрудник имеет право взять весь положенный ему годовой отпуск целиком, не разбивая его на несколько частей по требованию начальства.