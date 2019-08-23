Врачи назвали идеальные продукты для перекуса на работе

Врач-диетолог Елена Чедия рассказал, чем полезней всего перекусывать на работе. По ее мнению несладкий йогурт и различные фрукты является отличной альтернативой фастфуду, которым зачастую перекусывают в офисах.

При этом врач подчеркивает, что работникам для поддержки сил необходимо перекусывать на работе хотя бы два раза в день.

Также Чедия рассказала, что чем меньше проходит времени между приемами пищи, тем соответсвенно меньше энергии усваивается из каждого последующего приема, а вот жирового запаса наоборот становится больше.

Идеальными фруктами для перекуса являются сезонные плоды, которых можно употреблять примерно по 200 грамм за один прием. Подойдет чашка черешни или два сладких персика. В сезон арбузов можно позволить себе несколько кусков перед обедом этой сладкой ягоды, подчеркнула врач.