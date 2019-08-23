Вышинский отказался от обмена

Имени главного редактора «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского нет в списках по возможному обмену удерживаемыми лицами Украины и России, поскольку он не признает свою вину деле о государственной измене. «Заявлений о каком-либо обмене он не писал. Желаний об обмене не высказывал. К нему обращались украинские политики, в частности омбудсмен Денисова (Людмила Денисова Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека), с просьбой написать такие заявления. На что было отказано Он не признает свою вину и понимает, что его задержали с единственной целью – осуществить этот так называемый обмен» - заявил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Кирилл Вышинский был арестован в Киеве в мае 2018 года по обвинению в государственной измене, однако никаких доказательств так и не было представлено.