Зеленский попросил Туска не допустить возвращения России в G-7

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Европейского совета Дональду Туску и попросил не допустить возвращения России в G7.

«Владимир Зеленский призвал Европейский Союз отстаивать решительную позицию невозможности возвращения РФ в «Семерку» без устранения причин, по которым Россия из нее в свое время была исключена, – оккупации Крыма и агрессии на Донбассе» - сообщил офис президента Украины. По заявлению офиса Зеленского Дональд Туск заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС относительно солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита «Большой семерки», который пройдет 24-26 августа во Франции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос возвращения России в G-8 зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины, не упомянув Крыма.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной связала возвращение России в «восьмерку» с реализацией Минских соглашений, так же не упомянув Крыма. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, поддерживает возвращение России в «Большую восьмерку» без всяких условий. Дональд Туск, при всем своем желании, не может давать директивы руководителям стран ЕС, представленных на саммите G-7. Кроме того, Туск пребывает последние дни в должности президента Евросовета – вскоре его сменит на этом посту премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.