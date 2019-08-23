Зеленскому предложили план признания Крыма частью России

У президента Украины Владимира Зеленского есть один выход из сложившийся вокруг Крыма ситуации - это разработать план постепенного признания полуострова в составе России, считает член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Что касается возвращения полуострова в состав Украины, то таких вариантов не существует, уверен политик. Он призвал украинского лидера принять статус Крыма и не усугублять ситуацию.

По мнению Цекова, главной проблемой Зеленского является то, что он продолжает воспринимать Крым как кусок территории без населения, тогда как разумным было бы признать факт возвращения Крыма в состав РФ на законных основаниях.

Также политик уверен, что признание Крыма частью России даст Украине шанс нормально развиваться, став цивилизованным, процветающим государством. Но пока Владимир Зеленский продолжает курс своего предшественника Порошенко, дополнил сенатор.