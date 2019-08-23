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В МИД Украины заявили, что дальнейшее cохранение санкций против РФ маловероятно

Москва, 23.08.2019
  • В МИД Украины заявили, что дальнейшее cохранение санкций против РФ маловероятно

dpa/picture-alliance

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что дальнейшее сохранение санкций против России маловероятно.

«Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем держать санкции и изоляцию России дальше», — сказала Зеркаль в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По мнению украинского дипломата, санкции не достигли того, чего от них ожидали в Киеве.

«Действительно, они не принесли всего того, что могли принести, но сказать, что они совсем неэффективны нельзя… Конечно, мы бы хотели, чтобы было большее давление, и не просто была остановка горячей фазы (конфликта в Донбассе - ред.), а чтобы это было и решение вопроса по существу», — сказала Зеркаль.

 

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