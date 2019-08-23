Звезда российского хоккея дисквалифицирован на 4 года за употребление кокаина

Один из лидеров сборной России по хоккею, звезда клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Согласно информации, размещённой на сайте Международная федерация хоккея, в пробах хоккеиста обнаружены следы кокаина.

При этом отмечается, что анализы на запрещённые препараты были взяты у Кузнецова 26 мая 2019 года в ходе последнего ЧМ, на котором наша команда выиграла бронзовые медали.

Уже известно, что сам хоккеист не стал требовать вскрытия пробы Б, тем самым, фактически признав, что действительно употреблял кокаин. Дисквалификация вступила в силу с 13 июня 2019 года.

Напомним, в мае сразу после завершения ЧМ в Сети Интернет появилось видео, на котором Кузнецов находится в номере отеле на фоне спящей на кровати за его спиной девушки. На столе. За которым сидит хоккеист на рассыпан порошок белого цвета. Тогда Кузнецов отверг возможность употребления наркотиков, заверил, что никогда не употреблял их и не собирался этого делать. А появление этого скандального видео он объяснил попыткой «словить хайп».