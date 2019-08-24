Крупные российские банки массово снижают ставки по ипотеке

Крупные российские банки в массовом порядке снижают ставки по ипотеке. В частности, как пишет журнал Forbes, уже 18 из 20 крупнейших по величине ипотечного портфеля кредитных организаций РФ, среди которых, например, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, Абсолют банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, «Возрождение», «ФК Открытие» Росбанк и некоторые другие.

В свою очередь «Ведомости» пишут, что причиной массового снижения ставок стало повторное снижения ключевой ставки российского Центробанка до 7,25%. Именно это побудило участников ипотечного рынка сыграть на понижение.

При этом, как пишут эксперты, спешить с приобретением жилья в кредит всё-таки не стоит, так как подходящий момент для этого пока не наступил. В частности, управляющий партнёр компании «Метриум» Мария Литинецкая считает, что пока Запад не усилил антироссийские санкции цены на жильё расти не будут.

При этом некоторые эксперты уверены, что к концу года цены на квадратные метры на московском рынке жилья могут упасть на 5-10%, благодаря скидкам застройщиков на квартиры в новостройках, а также за счёт увеличения глубины торга на вторичном рынке.

Поэтом, чтобы покупатели массово ринулись в банки, ипотечные ставки, отмечаеют эксперты, должны упасть до 8,5-9% годовых.

Ранее сообщалось, что долги россиян по ипотеке достигли абсолютного рекорда — более 7 трлн руб., показав рост в 3 раза с начала 2014 года. При этом 36% ипотечного долга относится к Москве, Подмосковье и Петербургу. В исследовании отмечается, что причиной ускорения роста долга является низкая финансовая грамотность населения, которая не позволяет ему адекватно оценивать свои возможности и риски.