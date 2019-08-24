Порошенко не принял участие в официальных мероприятиях по случаю Дня независимости

Пятый президент Украины Пётр Порошенко не присутствовал на официальных торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны, на которое был ранее приглашён.

По данным местных СМИ, торжество, посвящённое 28-й годовщине независимости «самостийной», которое проходило в центре Киева, открыл действующий глава государства Владимир Зеленский.

При этом отмечается, что празднование прошло в новом формате без военного парада и завершилось шествием по Крещатику.

Среди почётных гостей на торжественном мероприятии присутствовали бывшие украинские лидеры Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Кроме того, на трибуне для гостей находился специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

Порошенко же, который ранее подверг резкой критике решение Зеленского отменить военный парад, данное мероприятие проигнорировал. При этом он пообещал принять участие в альтернативном шествии ветеранов участников военной операции в Донбассе, организатором которого является командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский.