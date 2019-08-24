Прогноз погоды: МЧС и Гидрометцентр предупреждают о резком изменении погоды

Лето-2019, которое стало одним из самых непредсказуемых с точки зрения погоды, продолжает удивлять своей непредсказуемостью и достаточно суровым нравом. Сегодня сразу в нескольких регионах страны МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшение климатической обстановке.

Погода в Карелии. Предупреждение МЧС и Гидрометцентра

В частности, сообщается, что на основании полученных данных из Гидрометцентра, спасатели предупреждают жителей Карелии, что 24 и 25 августа в южных и центральных районах республики прогнозируется заметное ухудшение погодных условий. Ожидаются сильные ливни, грозы, днём в отдельных районах возможет град, шквалистый ветер с порывами до 15-16 метров в секунду.

Существует высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут быть связаны с нарушением электроснабжения из-за обрывов ЛЭП. Также возможно падение деревьев и слабо укреплённых конструкций; возникновение аварийных ситуаций на дорогах и происшествия на воде.

В этой связи спасатели настоятельно рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей, не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода, ограничить поездки на личном автотранспорте, не выпускать детей на улицу, а при необходимости только под присмотром взрослых, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра.

Кроме того, автолюбителям советуют не оставлять на улице транспортные средства, а пешеходам быть осторожными при переходе дороги. Также запрещается выход всех видов плавсредств в акватории крупных водоёмов.

В МЧС советуют при попадании в чрезвычайную ситуацию, звонить с мобильного телефона по единому номеру экстренных служб – 112. В случае пожара с мобильного телефона по номеру 101, со стационарного телефона - 01.

При этом, по прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха в Петрозаводске в субботу составит плюс 14-15, ближе к ночи похолодает до 8-10 градусов выше нуля. В воскресенье также пасмурно и дождливо, при высокой влажности и порывистом ветре прогнозируемые плюс 16-18 будут ощущаться как 10-12. Такая же погода будет и в других населённых пунктах республики.

Эксстренно предупреждение МЧС об ухудшении погоды в СПб

С экстренным предупреждением выступили и в Управлении МЧС по город Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Получив информацию из центра по обработки погодных сводок, а также от метеорологов Северо-Западного Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, спасатели обращаются к жителям и гостям Северной столицы с предупреждением, что во второй половине дня субботы в Петербурге ожидается сильный дождь и гроза.

Спасатели просят горожан и гостей города на Неве не выходить на улицу без нужды. А уж если вышли, то следует держаться подальше от зданий, с которых может сдуть кусок кровли или что-нибудь ещё не менее тяжёлое.

Кроме того, рекомендуется обходить стороной подозрительные деревья, которые могут сломаться и упасть, рекламные щиты, линии электропередач и прочие конструкции. Автомобили лучше парковать в гараже или наоборот, на открытой местности. Также надо избегать низин, подземных гаражей и пешеходных переходов, которые могут быть залиты водой.

По прогнозу Гидрометцентра, 24 августа в СПб температурный фон будет составлять плюс 17-19, в ночь на воскресенье – плюс 10-11, днём 25 августа – плюс 20, облачно, но без осадков.

МЧС об ухудшении погодных условий в Омской области

С экстренным предупреждение также выступили Главном Управлении МЧС РФ по Омской области. Со ссылкой на синоптиков, спасатели сообщают, что в воскресенье, 25 августа в населённых пунктах Томской области ожидаются дожди, грозы, возможен град, порывы ветра до 20-22 метров в секунду.

«Будьте внимательны и осторожны! Единый номер вызова – 112», – говорится в экстренном предупреждении МЧС сообщении.

Гисмето. Прогноз погоды в Москве на выходные

По прогнозу Гисметео, в субботу 24 августа в Москве ожидается теплая, солнечная погод без осадков. К 14:00 мск воздух в российской столице уже прогрелся до плюс 24 градусов выше нуля. При этом на солнце столбики термометров поднимались до плюс 27.

В воскресенье, 25 августа атмосферное давление, которое сейчас составляет 757 мм ртутного столба упадёт до 750 мм, а вместе с ним понизится и температура – ожидается облачная погода и плюс 20. Кроме того, усилится ветер, его порывы могут составить до 10 метров в секунду. При этом осадков снова не будет. Резкое ухудшение климатических условий и снижение температуры прогнозируется в середине следующей недели.