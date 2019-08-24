Вход/Регистрация Подписка

Украинский чиновник пообещал поднять флаг страны над Владивостоком

Москва, 24.08.2019

Владимир Омелян – глава министерства инфраструктуры Украины – заявил, что Киев выиграет в «войне» с Москвой, а украинский флаг будет поднят над Владивостоком.

Об этом чиновник сказал в ходе киевской выставки «Фактор свободы», комментируя слова французского лидера Эммануэля Макрона о Европе «от Лиссабона до Владивостока», передаёт РИА Новости со ссылкой на СМИ «самостийной».

По мнению, Омеляна, Европа станет единой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят флаг Украины. При этом он подчеркнул, что уверен в победе его страны в «украинско-российской битве».

«Либералы Старого Света, провозглашающие единую Европу, правы – так действительно будет, но только тогда, когда над Владивостоком снова будет реять украинский флаг. Как это уже было сто лет назад», – резюмировал министр инфраструктуры «самостийной».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Цена блокировки

    Дело экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева переросло из уголовного в гражданское. Цена вопроса — 3,2 млрд рублей. Пока идет суд, под угрозу поставлена строительная отрасль Дальнего Востока

    Коллектив «Полюса» заработал благодарность президента

    Коллектив компании ПАО «Полюс» получил благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии золотодобывающей отрасли и высокие производственные показатели. «Полюс», крупнейший золотодобытчик в России и один из десяти крупнейших в мире, последовательно наращивает объем производства

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций

    Открой #Моспром

    Москвичи и гости столицы стали участниками проекта «Открой#Моспром» и своими глазами увидели работу московских промышленных предприятий. Они посетили крупнейшую в Европе фабрику мороженого «Баскин Роббинс», завод известного на весь мир производителя напитков — Coca-Cola HBC Россия и многие другие точки на карте высокотехнологичной промышленности столицы

    Меньше серы, больше «цифры»

    «Норильский никель» ведет масштабную модернизацию производства, призванную существенно сократить негативное влияние на окружающую среду, и готовит к выпуску новый продукт для инвесторов — токены на металлы
    Новости партнеров

    Tоп

    1. О чем молчит глубинный народ
    2. Малый и средний бизнес будут кредитоваться совершенно иначе
      Банк России представил новые сервисы для кредитования малого и среднего бизнеса. Грубо говоря, кредиты теперь будут выдаваться «автоматом». Аналитики оценивают нововведение, основанное на анализе стекающихся теперь в банки данных из разных источников, почти однозначно положительно. Как это будет работать?
    3. Рано испугались
      Поддержка рубля закончилась: почти не растущая экономика страны, санкционные риски и опасность рецессии в мире будут давить на нашу валюту. Тем не менее при сохранении текущих условий обвала ниже 70 рублей за доллар никто не ждет
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама