Владимир Омелян – глава министерства инфраструктуры Украины – заявил, что Киев выиграет в «войне» с Москвой, а украинский флаг будет поднят над Владивостоком.

Об этом чиновник сказал в ходе киевской выставки «Фактор свободы», комментируя слова французского лидера Эммануэля Макрона о Европе «от Лиссабона до Владивостока», передаёт РИА Новости со ссылкой на СМИ «самостийной».

По мнению, Омеляна, Европа станет единой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят флаг Украины. При этом он подчеркнул, что уверен в победе его страны в «украинско-российской битве».

«Либералы Старого Света, провозглашающие единую Европу, правы – так действительно будет, но только тогда, когда над Владивостоком снова будет реять украинский флаг. Как это уже было сто лет назад», – резюмировал министр инфраструктуры «самостийной».